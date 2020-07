Laurita Fernández reveló cuándo fue la última vez que tuvo sexo

Laurita Fernández fue confirmada como la acompañante de Angel de Brito en la edición 2020 del Cantando, que vuelve a la pantalla chica después de ocho años. Mientras tanto, transcurre sus días de pandemia subiendo videos a las redes y interactuando con sus seguidores. O dando entrevistas, como la que esta mañana le concedió a LAM y en donde reveló cuánto hacía que no tenía sexo.

La actriz y bailarina se separó de Nicolás Cabré después de casi dos años de relación. Fue durante la pandemia y Laurita pasó por diferentes estados de ánimo.

"Me separé y me pegó como la angustia. No fue angustia oral, me pegó como la angustia que se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije que ‘ya está, hasta acá llegué", decía Laurita en un vivo que le dio a Agustina Casanova para el Instagram de Telefe Noticias hace un tiempo.

Hoy, en una entrevista precisamente con quien será su compañero en el Cantando -que comenzará en algunas semanas-, la actriz hizo algunas revelaciones y contó como nunca antes lo hizo por qué no hay forma de que la relación con el actor se recomponga: "No puedo volver con Nico porque él ya perdió el interés".

"¿Tenés 100 días de abstinencia? ¿100 o más?", le preguntó luego de Brito en LAM. Con un sonrisa tímida, Laurita contestó: "¡Bueno! ¿100 o más? Tuve un lapsus, al principio, cuando yo me había tenido que mudar, pero desde ahí, no". En ese pícaro contexto íntimo, Laurita Fernández agregó con humor: "Ahora me escriben ofreciéndome canjes hot. Eso me da mucho calor y risa".