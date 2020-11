Al conductor se sumó este jueves Laurita Fernández, y juntos comenzaron a indagarla para ver si Karina soltaba prenda. Entre preguntas y respuestas cortas y contundentes, se fue armando el diálogo.

Ángel: -¿Baila bien tu novio?

Karina: -No tengo novio.

A: -Bueno, Nico Furman…

K: -No sé cómo baila, no he salido todavía por la pandemia.

Laurita: -¿Hizo la pregunta?

K: -No, hay que esperar a que pase todo esto.

L: -Kari, ¿por qué no le hacés vos la pregunta?

K: -No, ni en pepe… no me gusta.

Nicolás Furman tiene 38 años y es físico. Fue participante del ciclo de canto Elegidos en 2015 cuando Karina hizo un reemplazo en el jurado. Ahí se conocieron y recientemente en una transmisión en vivo que hicieron mostraron su buena onda. Fue tan evidente que Sol, la hija de la cantante, la mandó al frente. "Tu madre se enamoró de Nico", leyó un supuesto mensaje que le llegó, provocando que La Princesita comience a reírse sin parar.

Nicolás es de Bariloche, trabaja como docente universitario y, según contó, entre sus trabajos como físico formó parte de la construcción del satélite Arsat-1. Para mostrar mas evidencias del romance, se compartieron videos que Karina hizo en una casa que no era la suya y que tenía un gran parecido con la del muchacho.