Laurita Fernández: "La TV abierta sigue siendo lo más fuerte"

En clave intimista, llega “Inconvivencia”, la miniserie protagonizada por Laurita Fernández y Tomás Fonzi que indaga en el amor y la rutina. La serie, que estrena el próximo jueves, a las 23.30, por Telefe Rosario, cuenta la historia de Caro (Fernández) y Lucas (Fonzi) una pareja que, tras siete años de romance, se enfrenta a una crisis debido a una relación desgastada y llena de reproches. Para intentar salvar su vínculo se proponen terminar con aquello que los está ahogando: la convivencia.

La ficción pone de manifiesto distintos tipos de problemáticas, en el marco de una historia dramática y contundente. Con giros inesperados, la pareja irá descubriendo nuevas maneras de relacionarse y de explorar la sexualidad sorteando todo tipo de obstáculos. Escrita y dirigida por Mariano Hueter, “Inconvivencia” reúne un elenco que se conforma por Cristina Banegas, Luis Machín, Luciano Cáceres, Gastón Soffritti, Iair Said, Marina Bellati, entre otros.

Antes del estreno, los actores dialogaron con Escenario sobre esta puesta cargada de emoción. Fernández habló de lo que será su primer protagónico en la tevé, tras una extensa trayectoria como bailarina pero que viene creciendo como actriz en el teatro con “Departamento de soltero”, junto a su pareja, Nicolás Cabré. Mientras que Fonzi, que acaba de terminar la gira teatral con “Perfectos desconocidos”, regresa a la tevé después de “Mi hermano es un clon”.

—¿Qué te atrajo de esta propuesta?

Tomás: me gustó mucho esta historia sobre las relaciones humanas. El planteo de la serie es muy intimista. El director se detiene en los detalles que cuentan muchas cosas. Y eso fue también un desafío como actor.

Laura: es una historia muy bien escrita, dirigida y actuada. Es el desafío más grande que hice en ficción. Estaba haciendo teatro y después conducción y descubrí que es lo que más me gustaba hacer. Cuando me llegó el libro de “Inconvivencia”, lo leí queriendo que no me guste. Pero me puse a llorar porque me emocionó, me sentí identificada y vi cosas que no quería que me sucedan. Lo trasladé mucho a mi vida personal. Me sentí muy halagada cuando recibí la propuesta y lo tomé con mucha responsabilidad.

—¿Cuál es la clave para que funcione la convivencia?

Tomás: la convivencia no es fácil, hay que saber llevarla, tener aceitado el sistema, no tomar las cosas personales y no sentirte herido por cualquier cosa. La clave es el amor, porque uno puede equivocarse, pero si no tenes malas intenciones está bien. Pero la convivencia me ha hecho mejor. Lo que más extraño es el silencio. Pero claro no es fácil, sobre todo a la mañana, cuando nos levantamos, hay que vestir a los chicos, desayunar y llevarlos al colegio.

Laura: yo nunca conviví. De hecho, era de las que decía que nunca iba a hacerlo. Recién ahora con Nicolás (Cabré) me animé. Puse mucho en práctica en mi vida privada con Nicolás porque hay cosas que uno descuida o no presta atención como al principio. Por está bueno mantener ciertas cosas para que siga habiendo fuego y magia. En la serie, la pareja lleva siete años juntos y por más que haya amor, se muestra cómo haces para que siga funcionando.

—¿Tu personaje tiene algo de vos?

Tomás: siempre hay contacto con uno, y hay situaciones en la serie que he vivido. Todos hemos tenido un amor y nos ha ido más o menos bien. Hay algunos aportes de otras épocas de mi vida que incorporé a mi personaje. Soy muy autocrítico, siempre veo qué pude haber hecho diferente, para mejorar.

Laura: encontré muchas cosas para identificarme en este papel, me sentí muy cómoda.

—¿Cómo fue trabajar juntos?

Tomás: fue un placer, es una actriz muy profesional y entregada. Había que generar un vínculo entre nosotros para contar esta historia de dos personas que no se aguantan más pero a la vez se aman, y tienen que inventar algo para seguir juntos.

Laura: fue divino trabajar con Tomás, pero también fue un desafío porque es una pareja que se conoce desde hace mucho tiempo. Pero la verdad es que nos llevamos muy bien y todo fluyó. Tomás es un profesional tremendo.

—¿Para las escenas de sexo fuertes usaron dobles como Nicolás Cabré?

Tomás: Nicolás lo dijo porque tuvo una escena muy expuesta, con planos abiertos, en ese caso, quizás pediría, depende de si tuve mucho tiempo de ir al gimnasio (risas). En la serie hay muchas escenas de intimidad, pero que tienen mucha razón de ser en el relato. Hay algo de la sexualidad que es clave, para mí es el pilar fundamental de todo lo demás. Así que había que mostrar lo que pasaba en el sexo durante la convivencia o la inconvivencia. Todas las escenas las charlamos antes con el director. En las escenas queríamos mostrar cuánta conexión o desconexión había entre los protagonistas y eso se ve en el sexo.

Laura: nunca había hecho escenas íntimas. El desgaste y la reconciliación se ven reflejadas en la intimidad de las parejas. Nico me ayudó en general. Nunca había hecho una escena íntima, y la verdad es que me sentí muy cómoda.

—¿Es un momento de crisis en la industria?

Tomás: es un pésimo momento para la industria. Me siento un privilegiado en vivir de lo que me gusta. Hay veces que uno elige algo que parece que va a funcionar y no, por eso es difícil a veces poder elegir proyectos. Está puesta toda la energía en que sea una buena producción, con buenas actuaciones.

—¿Te gusta esta nueva forma de que si la gente se perdió de ver la tira en el momento, pueda verla cuando quiera por Flow?

Tomás: la televisión abierta sigue siendo lo más fuerte. Pero este nuevo formato de que el público pueda verlo en cualquier momento, y es lo que está funcionando.

—¿Qué viene en el futuro?

Tomás: acabamos de terminar con la gira de “Perfectos Desconocidos”, dirigido por Guillermo Francella.

Laura: en el verano nos vamos a Mar del Plata con “Departamento de Soltero”.