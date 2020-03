Laurita Fernández habló de los rumores de crisis con Nico Cabré

Laurita Fernández y Nico Cabré afrontaron rumores de crisis en medio de la temporada teatral en Mar del Plata. "Ella no quiso dar una nota y hubo discusiones en su departamento", informaron los panelistas de Intrusos poniendo en duda el buen momento que aparentemente atraviesa la pareja.

En medio de los fuertes rumores, la actriz y bailarina armó las valijas y emprendió vuelo rumbo a Nueva York en compañía de un amigo, lo que reavivó la versión de un quiebre en la pareja.

Al retornar al país y respetando la cuarentena impuesta para evitar la propagación del Covid-19, la actriz hizo declaraciones en el programa Cortá por Lozano y aseguró que el noviazgo continúa firme y que ambos están más felices que nunca.

"Salió el rumor porque una vez salimos separados del teatro. Igual nos encontramos en la cochera porque íbamos en un solo auto. No me acuerdo por qué nos enojamos y discutimos, como todo el mundo. Tenemos nuestros agarres. No sé por qué nos habíamos enculado", comenzó diciendo Fernández, despejando dudas sentimentales.

Ese día -agregó locuaz la blonda actriz- justo estaba el notero de Intrusos, yo no estaba de humor y me fui. Él dijo 'se fueron separados, que esto, que lo otro'. La verdad es que tuvimos una discusión como cualquiera y está todo bien. No es que había una crisis o estábamos separados. Estábamos juntos y discutimos como todo el mundo".