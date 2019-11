Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña mantienen un absoluto hermetismo sobre su separación, el tema se ha instalado en los medios y allegados a la expareja contestan, como pueden, sobre esta difícil situación.

Al ser consultada por el tema, Carolina "Pampita" Ardohain se negó a dar declaraciones, mientras que Laurita Fernández, novia de Nicolás Cabré, habló del tema midiendo cada palabra.

"La verdad es que no tengo idea qué pasa en casas ajenas y no opinaría jamás de una relación ajena. Pero sí deseo que estén bien de la manera que sea. No tengo idea qué pasa y qué no pasa, pero ojalá que estén bien", comenzó Laurita, para luego demostrar empatía con ambos.

"Que todo sea para bien y que nadie sufra. Por más que no tenga tanto vínculo, no me gusta pensar que personas cercanas no la pueden estar pasando bien. No podría opinar de eso puntualmente, sí deseo que estén bien… pero de verdad. Que hagan lo que les haga bien. Son personas recontra expuestas y todo el mundo va a hablar. Muchas cosas que se dicen que no son y otras que sí. La China es divina conmigo, su familia también", agregó, en diálogo con Catalina Dugli.