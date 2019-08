Laurita Fernández fue al cumple de Rufina y elogió a la China Suárez

Laurita Fernández elogió a Eugenia "la China" Suárez, luego de compartir el cumpleaños de Rufina junto a Nicolás Cabré.

"Con la China charlamos muy poquito, fui al cumple de Rufi, estuvimos todos y fue un amor", aseguró Laurita sobre la fiesta, y agregó que la actriz es "muy relajada" y no es celosa.

Sobre la relación que tiene con la niña, la bailarina dio a entender que ya generaron un vínculo estrecho.

"Yo les agradezco mucho la confianza que ellos como padres me dan, como supongo que Nico le da a la pareja de la China. Hay muchas veces que me quedo con Rufina. Nico está grabando mucho y yo me quedo cuidándola. Es una responsabilidad divina y se los agradezco", comentó en declaraciones al programa de José María Listorti y Denise Dumas.

Por último, destacó que Cabré y Rufina le aportaron a su vida "desde cosas como paciencia, tolerancia y otros tiempos hasta ver Barbie y sus amigos todas las noches”.