Laurita Fernández opinó sobre los dichos de Nicolás Cabré, quien admitió que usa dobles en escenas puntuales de sexo. La actriz y bailarina coincidió con su pareja, pese a que hasta el momento no utilizó ese recurso para interpretar escenas que la pongan incómoda.

Fernández está a punto de debutar en Telefé con "Inconvivencia" junto a Tomás Fonzi y Luciano Cáceres, y dijo que en esa novela le tocaron escenas de alto voltaje.

“En mi caso tuve que hacer escenas íntimas en Inconvivencia que nunca había hecho, era una bola de nervios. Lo conozco a Luciano Cáceres y nunca había trabajado con él y la primera escena que nos toca hacer es esa”, contó Laurita.

La artista le dijo a Primicias Ya: “Yo cuando leí el libro y vi que había muchas escenas de ese tipo, hablé con el director para ver hasta dónde él quería mostrar y contar. Consensuamos un punto medio en donde yo me sienta cómoda… Si hubiese necesitado que yo muestre las lolas o la cola, hubiese recurrido a lo Nico, a que se use una doble en este caso”.

Por último, remarcó: “Igual no me pasó esa situación, todo lo que me plantearon me sentí cómoda haciéndolo, las de él son más eróticas y fuertes. En las de él se muestra más y a mí no me tocó mostrar tanto por suerte”.