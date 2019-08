Laura Fidalgo confesó una de sus principales preferencias sexuales

Laura Fidalgo no es ajena a realizar confesiones sexuales de alto vuelo. Ahora, en una entrevista con Modo Sábado, la bailarina confesó que le gusta tener "sexo todos los días".

"Me encanta tener sexo todos los días, porque aparte se me va el estrés y químicamente te cambia porque las endorfinas se renuevan. Me encanta estar enamorada porque es un estado mágico. Hacer el amor te sana, porque sí o sí te tenés que sacar esa mochila de todo el día. Hacerlo es hermoso", explicó la participante en el BAR del Bailando 2019.

Tampoco tuvo tapujos en hablar de su encontronazo con Sofi Morandi en Showmatch: "En un punto te perjudicas vos siendo así, porque es talentosa y que se plante desde ese lugar y piense que es canchera la verdad no sé. Sofi Morandi se cree que es canchera pero no es por ahí".

"Yo no soy del 'touch and go', soy como medio estructurada. A mí me gusta conocer a la persona y hablar para estar relajada… y después sí, olvidate, agarrate porque te vas gateando. No me va lo tibio. Es a todo o nada, o blanco o negro, porque entran a mi templo, hay un desnudo total y un cambio de energía importante", declaró la jurado del BAR.