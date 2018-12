"Las vidas más comunes pueden convertirse en algo cinematográfico"

Como en su serie de televisión "This Is Us", los eventos jubilosos o catastróficos tienden a agruparse para Dan Fogelman. "Siempre hay una película en alguna parte, estoy seguro", dijo el director en una afirmación que refuerza el argumento de "La vida misma", el filme que se estrena pasado mañana en la cartelera rosarina.

En "La vida misma" la historia se desarrolla en espiral a través de varias generaciones, en dos continentes y a partir de un accidente fatal en una calle de Nueva York. Al igual que en "This Is Us", que apela a la emoción, el filme es un relato intergeneracional de destinos y encuentros fortuitos con un reparto de primera categoría que incluye a Antonio Banderas, Samuel Jackson, Annete Bening, Oscar Isaac ("Star Wars", "La promesa"), Mandy Patinkin ("Homeland") y Olivia Cook ("Modern Love").

"La vida misma" es el segundo largometraje de Fogelman como guionista y director después de "Directo al corazón" (2015). También escribió "Loco y estúpido amor" (2011), "Enredados" (2010), "Bolt" (2008) y es el autor de la historia original de "Cars 2" (2011), además de "This Is Us" que para el estreno de su segunda temporada atrajo a más de 10 millones de televidentes.

Fogelman aseguró que hablar de las personas y su mundo es lo que le atrae de un proyecto. "Ya sea en «Loco y estúpido amor», en «This Is Us» o esta película, tenés varias historias y personajes que funcionan entre sí como un ping pong. Definitivamente es lo que me gusta hacer, pero nunca lo pensé de esa manera. El punto es que nunca estuve realmente interesado en dedicarme a escribir una película sobre la mafia, aunque me encantan las películas de mafia o una de terror, aunque me encantan las películas de terror. Para mí, el tipo de temas que me excitan es cuando se trata de las personas y, a menudo, sobre las familias", explicó.

En ese sentido, el realizador sugiere que en su filme la vida de todos es parte de un panorama más amplio. Y explicó cuál es el origen de esa mirada abarcadora sobre la vida. "Mi madre falleció hace diez años y fue el golpe más duro que tuve en mi vida, el tipo de situación que me preguntaba si alguna vez podría superar. Fue muy complicado, ella murió inesperadamente. Y un año después, casi el mismo día, conocí a la mujer que se convertiría en mi esposa. Mi vida ahora está constantemente llena de estos hermosos e importantes momentos que una figura clave en mi vida ya no está aquí para compartir. Eso se siente como algo grandioso en mi vida que es básicamente normal. Pero cuando expandís eso y pensás en las personas que se unieron para traer a mi madre a la vida y guiarme a mí, y en las personas que se unieron para traer a mi esposa al mundo para guiarla, creo que las vidas más comunes se convierten en algo realmente grande y cinematográfico".

Sin embargo, Fogelman aseguró que eso no significa que no pueda disfrutar de otro tipo de películas. "Para mí, una escena con un momento íntimo como la de «Kramer vs. Kramer» donde el niño está tomando un helado con Dustin Hoffman, tiene el mismo tipo de intensidad y el atractivo que tiene sentarse en un cine, comer pororó y ver la secuencia de acción más grande que pueda tener una película de acción".

La serie "This Is Us" tiene un entramado similar al de "La vida misma". "This Is Us" sigue a los hermanos Kate, Kevin y Randall. Kate y Kevin fueron parte de un embarazo con trillizos, cuya fecha de nacimiento estaba prevista para el 12 de octubre de 1980, pero se adelantó y nacieron el 31 de agosto, causando así la muerte del tercer hermano. Sus padres no desistieron y esa misma noche adoptaron a un bebé negro nacido el mismo día que los mellizos. A lo largo de los años exploran sus propios conflictos, privaciones y dificultades y descubren que con algunas personas coinciden en la misma fecha de cumpleaños y que ese detalle no siempre es una casualidad en sus vidas.

Aunque en ocasiones ese tipo de redes resulten más viables en la ficción que en la realidad, el director sostuvo que la verosimilitud que hacen que el público la siga se debe también a un equipo de trabajo. "Eso va mucho más allá de mí; todos los que trabajan en el programa, actores, escritores, son realmente buenos en su trabajo. Está claro que todo el mundo todavía está enganchado con la serie que va por su tercera temporada y eso es algo que ocurre una vez en la vida y que no sucede mucho".

A pesar de sus inquietudes por las tramas donde la vida está atravesada por eventos extraordinarios ligados a la familia y los afectos, aseguró que no ocurre eso en su vida real. "Extrañamente, nunca he estado tan interesado en conocer mi historia familiar. A mi padre eso lo fascina. Todo lo que siempre quiere es hacer un viaje familiar a Siberia o Rusia o donde sea de dónde hayan venido mis antepasados, y el pobre hombre no puede obtener ningún tipo de apoyo de nadie en mi familia para hacerlo", bromeó.

acento latino. En el segmento europeo del filme actúan Sergio Pérez-Mencheta y Antonio Banderas, quien interpreta a un terrateniente español.