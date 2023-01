Las series más destacadas que llegan en enero a la pantalla chica

Llega este retrato sensible de los años de iniciación de Giovanna, desde su niñez hasta su adolescencia en los años 90, con las contradicciones que le generan sus vínculos familiares en una Nápoles dividida profundamente entre la clase alta y los barrios humildes. Pero la protagonista no estará sola en ese camino de autodescubrimiento, en el que contará con la compañía de su audaz tía, Vittoria.

Giordana Marengo, Valeria Golino, Alessandro Preziosi y Adriano Pantaleo, entre más, integran el elenco de esta serie que lleva una vez más a la pantalla chica la obra de la escritora italiana Elena Ferrante, luego de la aclamada “My Brilliant Friend”.

Siguen las aventuras espaciales para este equipo de cinco soldados de élite con distintas mutaciones genéticas que, en el marco de las conocidas como “Guerras Clon” en el universo de Star Wars, se embarcan en diferentes misiones como mercenarios en compañía de la jovencita Omega, hallando nuevos y viejos amigos y enemigos durante sus viajes.

Creada por Dave Filoni, uno de los nombres más afamados actualmente en la compañía creada por George Lucas, la tira animada volverá con 16 episodios que podrán verse de manera semanal cada miércoles.

Producida por M. Night Shyamalan, uno de los nombres propios más importantes del género suspenso, la cuarta y última temporada del thriller psicológico “Servant” promete una conclusión emotiva sobre la historia de un matrimonio en duelo y una misteriosa niñera que llega para poner su vida aún más patas arriba.

Creada por Tony Basgallop, con Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint como protagonistas, la propuesta de la plataforma de Apple TV+ presentará un episodio semanal.

Después de tres años de su estreno llega la segunda entrega de esta visceral historia sobre un grupo de cazadores de nazis estadounidenses en los años 70, liderados por Al Pacino en el rol de un sobreviviente del Holocausto, ahora enfrentados al desafío de atrapar al mismísimo Adolf Hitler (Udo Kier).

La reconocida Jennifer Jason Leigh junto a Tommy Martinez y Emily Rudd se suman al elenco, al que también regresan Logan Lerman, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany y Dylan Barker, entre más.

Basada en el multipremiado videojuego del sello PlayStation -uno de los más vendidos de la historia-, cuenta con el protagónico del chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey en los roles de un contrabandista y la joven que debe escoltar a través de un Estados Unidos postapocalíptico, amenazado por un hongo capaz de convertir a los humanos en "zombies" asesinos.

Su alto nivel de producción y efectos especiales no son los únicos argumentos para eludir la llamada “maldición” que persigue a las adaptaciones de videojuegos exitosos, sino quizás los dos nombres responsables de haberle dado forma: nada menos que Craig Mazin, creador de la multipremiada “Chernobyl”, y Neil Druckmann, autor del título para la consola.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max