Las razones por las que Flavio Mendoza renunció al Bailando

Flavio Mendoza sorprendió ayer al revelar su decisión de no continuar en el "Bailando 2018" y explicó su salida de "ShowMatch", el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

"Yo no iba a hacer el Bailando hasta que me invitaron. Tenía muchos prejuicios pero fue el año que más me divertí. En estos últimos días me empezaron a pasar muchas cosas por no tener tiempo", expresó. Y agregó: "Me cuesta aprenderme las coreografías y quiero que salga perfecta, con la mejor ropa, la mejor música y la mejor luz. No puedo cumplir con ese requisito".

"Está lo del teatro: los productores invierten dinero y necesitan que yo me suba al escenario. Y lo peor de todo es que estoy muy poco con mi hijo. El otro día cuando Dionisio le tiró los brazos a la niñera casi me muero", continuó.

"Quiero que sepan que no me voy a olvidar del sueño, voy a seguir trabajando. Y quiero que Belén siga en el Bailando", aseguró Mendoza.

"El cuarteto y el ritmo libre, para el que está preparando lo que sería su frutillita del postre, sí los va a bailar Flavio", aclaró Polino, para finalizar.





