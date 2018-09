Las razones por las que Cinthia Fernández renunció al Bailando

La pelea entre Cinthia Fernández y Laurita Fernández arrancó el pasado viernes, cuando la protagonista de Sugar acusó al novio empresario de la bailarina, de haber utilizado su imagen sin su consentimiento, para una campaña.

Pasado el fin de semana y llegado el lunes, un audio donde Lourdes Sánchez se refería en duros términos a Laurita terminó por complicar las cosas y algunos comenzaron a apuntar a Cinthia como la responsable por la filtración del material.

Pero la morocha no logró sobrellevar la culpa por lo sucedido y, furiosa por las acusaciones, la Fernández decidió presentar su renuncia al Bailando.

"De este lío no me voy a hacer cargo. Estamos tratando todos de averiguar quién lo hizo", le contó a Los especialistas del show. Y agregó: "Realmente no fui yo. Me eximo de todo esto".

"El tema es que este booker, este desgraciado, Sebastián Centeno le mandó el audio a Martín Baclini", disparó contra el manager.

"Yo sí necesito laburar y tengo una excelente relación con Lourdes. No salí beneficiada de la situación", reconoció luego.

En estos momentos, la producción del Bailando intenta convencer a Cinthia de que no se baje del certamen.

