Las princesas de Disney, cuestionadas por las estrellas

Cenicienta y otras princesas de las películas de Disney están prohibidas en la casa de Keira Knightley porque la actriz estadounidense las considera que dañan la imagen femenina.

Lo dijo Knightley durante el show televisivo de Ellen DeGeneres. Knightley tiene una hija de tres años a la que no se le permite ver algunas de las películas sobre los cuentos de hadas más resonantes, porque, según la actriz, envían un mensaje equivocado.

"Cenicienta -explicó Knightley- espera que un hombre rico venga a salvarla. Obviamente, rescatate vos misma", acotó. También confesó que no quiere que su hija vea algunos clásicos infantiles por los valores machistas. Aunque "La Sirenita" es una de sus películas favoritas, no está de acuerdo con que una protagonista "renuncie a su voz por un hombre".

La opinión feminista de Knightley no es sorprendente pero sí extraña que haya lanzado su crítica cuando se encuentra en promoción de "El Cascanueces", una producción de la misma compañía.

Por su parte, Kristen Bell, que presta su voz a la princesa Anna en "Frozen", concedió una entrevista a Parents.com en la que contó cómo se asegura de que sus hijas diferencien ficción y realidad cuando les lee "Blancanieves y los siete enanitos".

"Cada vez que cerramos «Blancanieves», miro a mis hijas y les pregunto: «¿No creen que es raro que Blancanieves no pregunte a la bruja por qué tiene que comer la manzana? Les digo que yo nunca aceptaría comida de un extraño y ellas me responden que tampoco lo haría". La actriz también es especialmente cuidadosa con la parte en la que el príncipe besa a la protagonista para despertarla del hechizo. "Les pregunto: «¿No creen que es raro que el príncipe bese a Blancanieves sin su consentimiento, porque no podés besar a alguien que está dormido".