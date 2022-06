Las primeras fotos Tini Stoessel y De Paul a los besos

Pese a las críticas que reciben, Tini y De Paul siguen apostando fuerte a esta historia de amor que sorprendió a muchos, y piensan seguir avanzado a paso firme sin darle importancia al qué dirán ni a las especulaciones acerca de cómo comenzó el noviazgo.

“Estamos muy bien, eso te puedo contar. Por trabajo, hacía un tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que cuando estamos juntos nos disfrutamos y la pasamos bien. Ya se lo dije a ella, pero la felicito porque la está rompiendo y está haciendo feliz a mucha gente. Una de las cosas que tenemos es que nos divertimos y nos reímos mucho”, detalló el de Atlético de Madrid en un mano a mano con Germán Paoloski.

A la fiesta no le faltó ningún detalle. Asistieron algunos jugadores de la selección; en el momento en que sopló las velas Rodrigo dio un pequeño discurso; cantaron el Himno Nacional, y se encargó de divertirse y disfrutar de su noche.

"Es una gran noche para mí, están todos los que quiero y amo. No sé dónde está Fran pero le agradezco de todo corazón, se ocupó de todo. No sé dónde está Tini, que también me motivó a que hoy pase una gran noche porque yo no tenía ganas", manifestó emocionado, De Paul. Y cerró con el sueño de todos los argentinos: "Gracias por todo y el único deseo que pedí es que salgamos campeones del mundo".

https://twitter.com/TeamTiniSCol/status/1536022677860802564 De Paul diciendo unas palabras de agradecimiento para TINI anoche en la Bresh. pic.twitter.com/NcEYZJlFfq — TINI COLOMBIA (@TeamTiniSCol) June 12, 2022

De Paul y su frase sobre la frecuencia sexual con Tini Stoessel

Aunque no suele hablar mucho de su vida sentimental, Rodrigo De Paul esta vez hizo la excepción en el programa de Germán Paoloski, y dio detalles sobre la intimidad de la pareja.

"Con Tini estamos muy bien. Por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos pero disfrutamos cuando estamos juntos", comenzó el volante . En ese sentido, la figura de la Selección Argentina reconoció que son muy activos, y que siempre están haciendo cosas con amigos.

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando le consultaron si había tenido sexo en las últimas 48 horas. Frente a tal pregunta, algo incómodo, el futbolista contestó "Si", acompañado de una tímida sonrisa.