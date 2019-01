Las mujeres toman la cartelera para hacer frente al calor rosarino

Jua Jua Juárez(foto), Alejandra Gómez y Adriana Jaworsky, en formato stand up, presentan "Tres mujeres hablan poco", el show que inaugura el ciclo en el Complejo Cultural Atlas.

Rosario le hace frente al calor con humor. Como ya es tendencia en la ciudad, la cartelera sigue activa en enero y febrero, principalmente con propuestas de humor. Y a partir de mañana el Complejo Cultural Atlas sumará cinco espectáculos, la mayoría de ellos protagonizados por mujeres. El ciclo se realizará los jueves, viernes y sábados de enero y febrero y tendrá stand up, música y unipersonales a cargo de conocidos artistas rosarinos y de Buenos Aires (ver aparte). La apertura será con el estreno de "Tres mujeres hablan poco", un ciclo de stand up con Adriana Jaworsky, Alejandra Gómez, y Jua Jua Juárez, mañana, y todos los jueves de enero, a las 21.30, en la sala de Mitre 345.





La actriz y directora Alejandra Gómez, organizadora del ciclo junto a Mario Giacomini, es una de las artistas que decidió apostar a Rosario en vacaciones. "Desde hace varias temporadas muchos artistas rosarinos decidimos apostar a la temporada de verano con muy buenos resultados, sobre todo en lo que refiere a los espectáculos de humor y café concert", explicó Gómez y añadió: "Por otro lado la Municipalidad de Rosario hace su aporte cultural a través del ciclo «Un verano fresquito" del que participé en más de una oportunidad, y este año inauguramos la primera temporada de verano del Complejo Cultural Atlas ya que el mismo comenzó a funcionar en marzo de 2018 con un verdadero seleccionado de artistas que apuestan a la temporada rosarina con propuestas de las mas variadas que van desde standaperos, transformistas, músicos y clásicos del humor. Este año en particular y frente a la crisis económica que se atraviesa, creemos que es importante apostar al humor como propuesta renovadora tanto para las personas que se quedan en la ciudad como para las que deciden visitarnos".

En el show son casi todas mujeres ¿es una forma de reforzar la presencia de la mujer en escena?

—Esto no tuvo en ningún momento intención de "empoderamiento", sino todo lo contrario, ya que fueron convocados muchos artistas, pero sí se podría decir que hay un movimiento de mujeres humoristas en Rosario que se viene gestando hace décadas y que las humoristas en esta ciudad nos hemos ganado un lugar, tal es el caso de "Muchas muchachas", instalado como un clásico de humoristas femeninas. Por otro lado desde hace unos años el movimiento de stand up fue ganando escenarios de la mano de mujeres, de ahí el inicio de esta temporada con el ciclo "Tres mujeres hablan poco".

—¿Cómo incide en la forma de hacer humor el impulso de las reivindicaciones femeninas?

—El ciclo esta abierto a todas aquellas humoristas que quieran participar y no pretende ningún tipo de argumentos de género, por el contrario los temas son de lo más variados, abordados siempre desde una mirada femenina lo cual no descalifica en absoluto al hombre. La intención no es decir cosas aprovechando las circunstancias actuales cuando justamente consideramos que son temas muy delicados que se vienen gestando desde hace años, como el propio movimiento feminista. En este caso el ciclo está fundado netamente en el humor desde una mirada mucho más compasiva, donde las anécdotas y experiencias personales priman, sin ánimo de descalificar a nada ni a nadie. Sí consideramos que nos hemos ganado un lugar en los escenarios rosarinos porque fueron muchos año de transitar y deambular por distintos espacios y finalmente llegó el momento de hacernos cargo del lugar que ocupamos.

—¿Existe un humor femenino?

—No sé si podríamos hablar de un humor femenino, pero sí de una mirada femenina sobre las cosas, no digo sobre nuestras cosas, sino con respecto a las cosas en general. Puedo hablar con respecto a mi experiencia y con el grupo de humoristas que transitamos. Nuestro humor siempre fue desparpajado y ocurrente, más allá de algunas intervenciones con el público que nunca fueron agresivas. Pero sí se puede decir que hay un humor femenino ya instalado y que se reconoce.

—¿Qué temas abordan?

—Los temas que tratamos siempre fueron de los mas variados, fobias, números de stand up, personajes absurdos, intervenciones musicales, pero siempre en la búsqueda de la ironía como centro humorístico haciendo hincapié en cómo decimos lo que decimos. Particularmente en el caso de "Muchas muchachas" este es el único grupo de mujeres que se sostuvo en el tiempo. Nunca fue nuestra intención formar un grupo de mujeres humoristas, simplemente nos reunimos para hacer una obra, pero ya llevamos once años juntas y eso nos consolida como grupo.