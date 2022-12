"Las mujeres todavía no damos por ganada ninguna batalla"

—Lo más importante y, lo que sigue marcando, es la música; seguir buscando todo lo que tiene que ver con lo artístico y musical, que son objetivos a cumplir. Eso es un poco lo que se va llevando porque si no tenés nada que buscar, el camino se vuelve obsoleto. La verdad es que nos queda un montón por hacer, proyectos por delante; tenemos ganas de hacer un disco muy especial, y ponernos a laburar en eso nos re motiva.

—Hace poco tiempo grabaron un disco en vivo en el Centro Cultural Kirchner ¿Cómo fue esa experiencia?

— Fue tremendo. Veníamos con ganas de hacer un “cierre de etapa” de nuestro disco “Seremos primavera”, un trabajo que se vivió durante la pandemia y que no se pudo salir a tocar de la manera que queríamos. Ibamos a hacer conciertos en el Luna Park, teníamos una gira por España; y nos quedamos con esa vena de tocar el show. Planeamos hacer un cierre de todo esto preparando un espectáculo con orquesta, con cuerdas y vientos. Se nos dio la posibilidad de grabarlo en el Auditorio Nacional en La Ballena Azul, y se daba ese marco para hacer un show de ese estilo. La gente del CCK se re copó e hicimos una filmación a través del Mercado de Industrias Culturales (Mica) que depende del programa “Músicas para el Mundo”. Cuando vimos el material dijimos que ese material tiene que ver la luz; ya ahí nos pusimos a trabajar para que se convierta en este disco en vivo. Se tocó muy bien, la performance de los músicos salió bien, no había que corregir mucho. Al escuchar todo el audio nos pareció tremendo, así que se dio solo. Editar dos discos este año es un montonazo y estamos felices. Es una gran celebración por estos 15 años.

Eruca Sativa - Afuera (Official Video)

— A la hora de componer ¿Cómo surgen esas reflexiones que se plasman en sus canciones?

— Surgen medio naturalmente, porque nosotros escribimos sobre lo que nos pasa. Podemos ficcionar un poco, pero a nosotros nos gusta expresar lo que nos pasa. Tenemos una condición única porque somos mujeres, madres haciendo rock, y un rock medio pesado, con distorsión; pero en general somos un grupo power. La condición de ser mujeres, madres, al frente de una banda, de un trío así, no tiene antecedentes. También en un punto tenés que escribir sobre eso, no te digo sobre esa situación, pero sí desde una mirada del mundo que es distinta a la de mucha gente, porque la realidad que vivimos con Brenda y Gaby, tal vez es diferente a la de los demás. Está bueno hablar de la realidad de uno, por ejemplo, un tema como “Creo”, tiene que ver con lo que pasa con las mujeres en Latinoamérica; y es genial poder representar el movimiento histórico que sos parte. Por eso es importante hablar de las mujeres, de las madres, de nuestras desgracias y fortunas.

— Hablando de las mujeres arriba del escenario ¿Cuál es tu mirada al respecto?

— Todavía falta un montón, no doy ganada ninguna batalla. Porque, así como se aprobó la Ley de Cupo Femenino, pasaron dos años de esa panacea donde en todos los line ups había mujeres; y ahora algunos festivales hacen la vista gorda y hay dos mujeres y nada. Lo que hay que ganar es otro tipo de batalla, no lo de los line ups, si no que se respete por una cuestión lógica y no que esté implementado por una ley. Si todavía lo tenemos que seguir discutiendo y defendiendo a capa y espada, es porque hay algo que no está bien y el pensamiento de base está mal. Hay un largo camino para que la gente actúe porque realmente sienten que hay que cambiar algo. Se tiene que cambiar el pensamiento.

— Eruca hizo colaboraciones con muchos artistas ¿Cómo fueron esas experiencias?

— Es medio natural, realmente si no lo sentimos y no hay una cosa recíproca entre los artistas, no lo hacemos. Nos ha pasado muchas veces de proponernos colaboraciones con músicos que están de moda o que tienen un montón de vistas. No digo que no salga natural con alguno de ellos, sino que no nace de algo genuino como es compartir la música. No descarto nada con nadie, en la medida que sea honesto, real y que haya una conexión verdadera. Con Abel (Pintos) fue algo muy loco porque ya nos veníamos contactando, porque “Amor ausente”, era un tema que venía haciendo hace un montón de tiempo. Nos gustó mucho ese tema y un día nos cruzamos en los Premios Gardel y nos dijo cuándo íbamos a hacer algo juntos. Nosotros morimos de amor porque fue algo muy genuino de un artista como Abel Pintos. En 2017 hicimos un concierto y lo invitamos para que nos acompañe con este tema y se vino a la sala a ensayar. Esa conexión que se dio fue buenísima y si se da con otros artistas, de esa manera, sería genial.

— ¿Cómo es la relación del trío con el público rosarino?

— Rosario es un amor total. Hemos presentado discos por primera vez, recuerdo cuando tocábamos en Willie Dixon y los tocábamos de punta a punta, y la gente estaba extasiada. Fue muy hermoso porque tenemos muchas anécdotas y es una ciudad que siempre nos brinda mucho amor.

Eruca Sativa - Corazón Delator (Official Video)

“Dopelganga”: un disco de versiones con “otra ropa”

Tras varios anticipos que dieron la pauta sobre el tono de este nuevo trabajo, finalmente Eruca Sativa lanzó el martes 6 de diciembre en plataformas digitales “Dopelganga”, un nuevo disco de estudio en el que reversiona clásicos del rock argentino y de la música latinoamericana. Entre las composiciones abordadas desde la reconocida estética sonora rockera del trío aparecen “Corazón delator” de Soda Stereo, “Las habladurías del mundo” de Pescado Rabioso y “Sola en los bares” de Man Ray. También sorprenden temas como “Ojalá” de Silvio Rodríguez o “Mandolín” del uruguayo Gustavo “El Príncipe” Peña. Completan la placa, “Afuera” de Caifanes, “Bolero falaz” de Aterciopelados y “El amor es más fuerte”, la canción de “Tango feroz”, la película de Marcelo Piñeyro ,

“La verdad es que fue un proceso de búsqueda, ya que teníamos ganas de hacer un disco de versiones, porque nos gusta mucho hacerlo. Hemos hecho temas de Spinetta, Cerati, The Beatles, o de La Renga; algunas muy jugadas, muy criticadas, pero eso nos gusta, nos gusta jugar con el borde. No es para faltarle el respeto a nadie, vemos que la canción está buenísima y lo que hacemos es ponerle otra ropa”, dijo a La Capital Lula Bertoldi.