Las mujeres más importantes en la vida de Diego Maradona

Claudia Villafañe, la mujer de su vida

La primera mujer del Diez fue Claudia Villafañe, su novia de toda la vida. Se casaron en 1989 y tuvieron dos hijas: Dalma y Giannina. Se divorciaron en 2003, tras 14 años de matrimonio y 5 años después de que él abandonase el hogar.

Claudia fue su amiga y confidente, pero también sufrió las primeras infidelidades del jugador y lo bancó en sus problemas con las drogas, que lo acompañarían el resto de su vida. Maradona estuvo al borde de la muerte durante esta relación y Claudia nunca se alejó. Pero en un momento se cansó. Formalmente, Diego y Claudia se divorciaron en 2003 y tuvieron dos nietos: Benjamín y Roma.

Si bien él rehízo su vida con otras parejas, la recordaba como una gran mujer. Hasta que en un momento eso se quebró y comenzaron las acusaciones. Villafañe lo denunció por “daños y perjuicios” en 2018 y por violencia psicológica en 2019 y él la demandó en 2015 por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio, un conflicto que mantienen hasta la actualidad.

El último cruce que tuvieron se dio a raíz de la serie biográfica sobre Maradona producida por Amazon Prime, titulada Sueño Bendito, que iba a estrenarse el 30 de octubre, el día del cumpleaños del Diez.

Casamiento de Diego Maradona con Claudia Villafañe - DiFilm (1989)

Verónica Ojeda, la madre de su hijo pequeño

Diego y Verónica Ojeda conocieron en 2005. Estuvieron casi 8 años en pareja y fruto de esa relación nació Dieguito Fernando. Con varias idas y vueltas, y una reconciliación que tuvieron en 2019, cuando ella viajó a México para acompañarlo mientras él dirigía al equipo Dorados, pusieron luego punto final a la historia de amor.

Ojeda mantuvo una dura lucha con él para que tuviera relación con su hijo, que según confesó hace un tiempo padece un TEL (Trastorno específico del lenguaje). Maradona también demandó a Verónica por publicar fotos del pequeño en una red social.

maradona presento a dieguito fernando en tv

Rocío Oliva, su última pareja oficial

La última pareja conocida de Diego Maradona fue la jugadora de fútbol femenino Rocío Oliva. Estuvieron juntos 6 años hasta su ruptura en 2018. Con ella compartía la pasión por el deporte. Rocío lo acompañaba como mánager del equipo de fútbol femenino de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que el ex futbolista trabajaba como entrenador.

Maradona también denunció a Rocío Oliva y pidió 6 años de cárcel para ella por robo de relojes, un ordenador, teléfonos y joyas, cuando vivían juntos en Emiratos Árabes. La joven, a su vez, denunció al ex futbolista por violencia de género. Un programa de la televisión argentina difundió un vídeo en el que se veía la agresión de él hacía ella. Maradona confesó que tiró por los aires el teléfono de Rocío, pero negó haberle "levantado nunca la mano" a una mujer.

DIEGO MARADONA CON ROCIO OLIVA BAILANDO CUMBIA (EL PEPO)

Cristiana Sinagra, un amor en Italia

Maradona conoció a Cristina Sinagra cuando jugaba en Nápoles y estaba instalado con Claudia en Italia. Producto de esta fugaz relación, ella quedó embarazada y el 20 de septiembre de 1986 nació Diego Junior.

Durante muchísimo tiempo el joven le reclamó públicamente a Diego que lo reconociera como hijo, pero eso no ocurrió hasta 2016. Diego Junior tiene dos hijos: Matías y Nicole. Es decir que Maradona en total tiene cuatro nietos.

El inesperado reencuentro de Diego Maradona y Diego Jr.

Lucía Galán y Graciela Alfano, affaires famosos

Lucía Galán, integrante del dúo Pimpinela, también formó parte de la vida amorosa de Diego. La intérprete reconoció en una entrevista que la relación fue hace más de 30 años y duró nueve meses. “No fue el amor de mi vida, pero duró un montón de tiempo. Para mí, fue algo serio. Se terminó porque no había manera de mantener, la distancia, la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia, yo iba mucho a su casa”, precisó.

De hecho en 2016 la cantante, en un programa donde se hablaba de la noticia de que Diego había reconocido a Junior, dio a conocer un detalle: "Él me contó que Cristiana Sinagra había quedado embarazada un día que habíamos terminado de grabar un disco en Milán. Nosotros ya no salíamos hace tiempo, pero teníamos charla fluida. Me dijo que se iba a volver a Buenos Aires para casarse con Claudia. Esto lo puedo contar ahora porque él se dio cuenta de que lo tenía que reconocer. Cuando me lo contó, me lo dijo dolido, consternado. Tengo la sensación de que no quería herir a nadie. Diego supo que Junior era su hijo desde que Sinagra quedó embarazada”.

Lucía Galán se animó y habló de su romance con Maradona

En una entrevista en televisión en 2014 se supo que la ex vedette Graciela Alfano había tenido un romance con El Diez. En un programa de C5N donde estuvo de invitada, Maradona llamó por teléfono desde Dubai y confirmó la relación que mantuvo con la actriz.

“Tuvimos un chichoneo, fueron grandes momentos. Llamo porque quiero decir que es una diosa y sigue siendo una diosa. Fue una relación que duró mucho tiempo para felicidad de los dos. Fue muy lindo. Yo estaba en pareja con Claudia y la veía, qué hombre no pecaría con Graciela Alfano”, manifestó en ese momento.

DiFilm - Diego Maradona besa a Graciela Alfano (1996)

Adonay Fruto, la novia cubana

Adonay Fruto es conocida como la novia cubana de Maradona. Según la madre de la joven, Marlen, se conocieron en 2004, él con 43 años y ella con 19, en una fiesta de la clínica donde Maradona estaba internado en Cuba.

Nunca se pudo confirmar, pero según Infobae, se rumoreó que ella perdió un embarazo del ex jugador.

Agustina Cosachov, el vínculo más reciente

Durante su última etapa de recuperación de la operación del coágulo en el cerebro, sin ninguna relación sentimental conocida, se supo que una nueva mujer destacaba en el círculo íntimo de Maradona. Se trata de Agustina Cosachov, la mujer que "logró entrar en el lugar más difícil de Diego: su cabeza", desvelaron en el programa de televisión Intrusos.

Es una psiquiatra argentina experta en adicciones a la que conoció antes de la operación. "Ya hablaba con él, y parece que esta profesional le ayuda en la parte psicológica y él la escucha", contaron en el programa.