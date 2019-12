Las mujeres conquistan la cima del pop global

El empoderamiento femenino que estalló a nivel mundial en los últimos años se notó especialmente en el universo de la música en este 2019. Desde la californiana Billie Eilish hasta la española Rosalía, pasando por Taylor Swift y la trapera rosarina Nicki Nicole, los sonidos que se impusieron en el pop global tuvieron voz de mujer. Este año también estuvo marcado por los artistas latinos, y un dato basta para comprobarlo: los cinco videos más escuchados en YouTube en todo el mundo en 2019 fueron en lengua española, con Daddy Yankee a la cabeza. Parece que el fenómeno urbano del reggaeton y el trap que explotó en 2018 llegó para quedarse por un tiempo.

Uno de los videos más vistos, justamente, fue el de “Con altura”, el hit de Rosalía junto a J Balvin que bailaron hasta las macetas. Los que no habían descubierto a la española el año pasado con el premiado álbum “El mal querer”, este año tuvieron otra posibilidad de acercarse a su música, una original fusión entre flamenco y hip hop. La reina indiscutida de 2019, sin embargo, fue la pequeña Billie Eilish, que con sólo 17 años se transformó en la gran estrella centennial con su disco debut, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Con su estilo dark y apático, que termina siendo provocador, Eilish conquistó a full al público adolescente. Las entradas para su primer show en Argentina (en junio en el Direct TV Arena) se agotaron a las dos horas de salir a la venta, y por supuesto ya agregaron otra fecha.

Otras mujeres potentes ya consagradas volvieron este año a confirmar su vigencia y talento. Lana Del Rey obtuvo excelentes críticas para su sexto disco, “Norman Fucking Rockwell”, mientras que Taylor Swift (la cantante y compositora que más dinero ganó en 2019) regresó con el triunfal “Lover” y fue nombrada “artista de la década” por la revista Billboard y los American Music Awards. Ariana Grande, por su parte, dejó atrás su imagen de estrella de Nickelodeon y se transformó definitivamente en una mimada de los críticos con “Thank U, Next”, su quinto álbum.

trap y algo más. El poder femenino también quedó patentado en la ascendente escena del trap. Nicki Nicole, una rosarina de 19 años, se convirtió en una de las revelaciones del género con el hit “Wapo traketero”. Nicki recién comienza, pero no son pocos los que la ven como una promesa. Dentro del trap, otro descubrimiento fue Valentín Oliva, más conocido como Wos. El rapero nacido en Buenos Aires sorprendió con su disco debut, “Caravana”, y con sus letras filosas (“no hables de meritocracia / sin oportunidades esa mierda no funciona”) y su mezcla de hip hop, reggaeton y rap-rock se metió en el bolsillo tanto a los más jóvenes como a algunos rockeros veteranos.

El rock, que a esta altura vive más de las glorias pasadas que de los nuevos exponentes, este año regaló varios regresos con buenos discos: Bruce Springsteen (“Western Stars”), Nick Cave (“Ghosteen”), The Raconteurs (“Help Us Stranger”), Tool (“Fear Inoculum”), Purple Mountains (“Purple Mountains”, el último álbum que grabó David Berman antes de morir), Skay Beilinson (“En el corazón del laberinto”) y David Lebón (“Lebón & Co”).