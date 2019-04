Las Migas, las princesas del flamenco

Guerreras, auténticas y talentosas. La banda española Las Migas transmite la mística flamenca desde sus raíces más profundas. El cuarteto formado por Bego Salazar en voz, Marta Robles en guitarra, Carol Durán en violín y Alicia Grillo en guitarra llega por primera vez a Argentina para presentar su nuevo material discográfico "Cuatro". En el marco de esta gira por Sudamérica, la banda debuta en Rosario esta noche, a las 21, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

Tras recorrer gran parte del territorio internacional con su último trabajo "Vente Conmigo", nominado a los Grammy Latinos, la banda presenta "Cuatro", que saldrá a la venta el próximo 26 de abril. En este disco, que celebra 15 años de trayectoria, el flamenco se entrelaza con el pop, el folk, el jazz, los ritmos latinos y hasta la música clásica.

"El cuatro es un número muy importante es nuestro grupo porque no hay protagonistas, y creo que allí radica nuestra originalidad. Nos atrae la universalidad del flamenco, la pasión y el ritmo. Es un género que te abre las puertas para tocar en otros países", destacó Robles en diálogo con Escenario y destacó la admiración que tienen por su colega española Rosalía, que desplegó el flamenco en todo el mundo a generaciones más jóvenes.

Lo cierto es que estas "gitanas hechiceras", como dice su canción, dará un show que emprenderá un viaje por los temas más reconocidos y queridos de todos sus discos, así como también de temas inéditos.

—¿Es la primera vez que vienen a Argentina?

—Sí, es la primera vez. Hemos hecho una gira por Latinoamérica pero nunca por América del sur. Vamos a presentarnos en Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. Estamos súper contentas porque no nos esperábamos el recibimiento que estamos teniendo, estamos viviendo un sueño. Por fin vamos a poder visitar Rosario, así que tenemos muchísimas ganas.

—Ya llevan 15 años tocando, ¿cómo fueron los inicios del grupo?

—Somos las cuatro de España, de diferentes zonas, Alicia y yo, que somos las guitarristas, somos andaluzas. Carol es de Salamanca y Bego es rusa/catalana, así que todas tenemos culturas diferentes. Empezamos a los 25 años cuando todas estudiábamos en la escuela de música. Grabamos nuestro primer disco en 2010 y a partir de eso, nuestra carrera se profesionalizó.

—Acaban de sacar el nuevo disco "Cuatro", ¿de qué se trata su propuesta?

—Sí, vamos a presentar nuestro nuevo disco en esta gira. Pusimos ese nombre porque somos cuatro mujeres y es nuestro cuarto álbum. El cuatro es un número muy importante es nuestro grupo porque no hay protagonistas, y creo que allí radica nuestra originalidad. Hacemos un espectáculo muy redondo, con momentos muy corales, solistas e instrumentales. La voz tiene mucha fuerza, es muy desgarradora, pero al final, nuestra propuesta es una mezcla de culturas y colores como cuarteto.

—Llegan a la Argentina en un momento en el que el flamenco está arrasando, ya que el fin de semana pasado se presentó Rosalia, la revelación del género del momento. ¿Qué les atrajo de este género?

—Nos atraía la universalidad del flamenco, la pasión y el ritmo. Y para mí, personalmente, también era una manera de poder vivir de la música. Porque al principio tocaba música clásica, pero el flamenco te abre las puertas para tocar en otros países. Hay muchas bandas de rock y otros géneros que no salen de España, en cambio nosotras tenemos muchas giras. Una de las razones es el éxito de Rosalia, a quien admiramos mucho. Ella estudió en nuestra misma escuela de música y somos muy cercanas. Creo que es muy bueno lo que sucede, ya que está logrando que gente muy joven mire al flamenco desde otro lugar. Aunque muchos puristas digan que eso no es flamenco, a nosotras nos da igual. Es más, estas cosas hacen que el flamenco se mantenga. Antes, el flamenco se mezclaba con el rock, el blues, con música brasileña, y ahora se mezcla con el trap.

—La mujer en Argentina está viviendo una gran etapa de empoderamiento, que en España ya se viene dando hace varios años, ¿son parte de este proceso?

—Es un fenómeno internacional. Hace poco empezamos a notar resultados, como que hay muchas más bandas de mujeres. Cuando empezamos, hace 15 años, casi no había grupos de mujeres, y hoy en día, hay mucha competencia, y eso nos gusta mucho. Por fin pasan estas cosas en todos los niveles: la política, la cultura. Los hombres están muy cómodos en su sitios y nos hemos dado cuenta que si no nos hacen el lugar, lo tendremos que hacer nosotras. En España hay muchísimo machismo. No noto tanta diferencia entre España y Argentina. Sí, en países nórdicos como Dinamarca y Suecia, las mujeres están más presentes en el poder y tienen bajas maternales más largas, por lo que pueden conservar el trabajo. En España no es fácil trabajar y ser madre.

—¿Cómo será su show debut en Rosario?

—Hemos montado un espectáculo especial para presentar nuestro disco, pero con la particularidad que queremos mostrar nuestro folclore. Tenemos un estilo muy personal que no es el flamenco tradicional, pero retomamos un poco esa parte más tradicional porque nos apetece que la gente pueda ver esos momentos. Es una mezcla de muchos sentimientos, de complicidad con el público y de folclore. Disfrutamos mucho los shows y creo que el público también, porque se dan cuenta que lo damos todo.

—¿Por dónde continuarán su gira?

—Este año no paramos de tener conciertos. Vamos a seguir con una gira europea por Suiza, Alemania, España, Austria, República Checa y Eslovenia. Y además estamos planeando ir a Corea y a Estados Unidos, donde ya nos presentamos anteriormente.