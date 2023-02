Las más divertidas y costosas publicidades que se vieron durante el Super Bowl

Este 2023 no fue diferente. Anheuser-Busch es la principal marca patrocinante con tres minutos de tiempo al aire, pero como este año no firmó acuerdo de exclusividad para ser la única anunciante de bebidas alcohólicas permitió que también tuvieran su lugar Heineken, Diageo, Remy Martin y Molson Coors. También encontraron su espacio empresas dedicadas a la comida procesada como Doritos y M&Ms, estudios de cine, servicios de streaming, marcas de autos y empresas tecnológicas.

Famosos, deportistas y artistas miden fuerzas en "The Challenge Argentina"

Sylvester Stallone fue la gran figura de la publicidad de Paramount+ pero no fue el único. Hubo varias otras estrellas, tanto animadas como de carne y hueso.

A Mountain of Entertainment | “Stallone Face” Big Game Commercial | Paramount+

Otra publicidad de GM/Netflix fue liderada por el cómico Will Ferrell, y sumó varios guiños a series de moda, desde Bridgerton hasta El juego del calamar.

Will Ferrell joins ‘Squid Game’ and ‘Bridgerton’ in Super Bowl ad

Más caras conocidas se sumaron a otra publicidad. En este caso, mayonesa Hellmann's.

Who’s in the Fridge (Extended Version) – Hellmann’s US

Los PopCorners de Frito Lays por primera vez en el evento deportivo, con un anuncio de la mano de la mítica serie Breaking Bad .

Breaking Bad Comercial SuperBowl 2023 Sub Español

Melissa McCarty hizo reír a todos con la "cantada" publicidad de Booking.

Melissa McCarthy in "Somewhere, Anywhere" | Booking.com 2023 Big Game Ad

Budwwiser apostó a su slogan donde cambió los "seis grados de separación" entre personas por el "six pack" de separación.

Budweiser | SBLVII Six Degrees of Bud

La cadena Dunkin' hizo que Ben Affleck se pusiera detrás del mostrador. Y hasta con yapa de otra estrella al final.

Dunkin' 'Drive-Thru' Starring Ben

Alicia Silverstone explotó su costado "Clueless" en otro comercial.