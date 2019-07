Las influencias literarias de un director que se toma su tiempo

Según contó el director Valerio Mieli, sus influencias son literarias, además de cinematográficas. "Las influencias son sobre todo literarias. Por un lado, me gustaba la idea de que hubiera imágenes creadas en nuestra cabeza, el tema de los falsos recuerdos y las imágenes que asociamos a libros que leímos. Es algo que nos pasa a las personas que leemos mucho y me gustaba que esto estuviera presente. Por otro lado, la idea fue intentar hacer con el cine lo que hizo la literatura a comienzos del siglo XX, contar historias quedando completamente dentro de la cabeza de los personajes", contó el cineasta en declaraciones a Infobae.

Visualmente, explicó Mieli, esa representación que se podría representar con la expresión "fluir de la conciencia", es posible utilizando los recursos que da el cine "y no la voz en off". "La narración busca replicar lo que pasa en el mundo interior de los protagonistas. Creo que debería ser muy parecido a lo que nos pasa en la realidad y, si está bien logrado, hasta debería ser más fácil de entender inclusive en comparación con una narración más clásica. En el cine son todos recursos que se usan, pero una película hecha por completo de esta manera yo nunca la había visto y quise ver si se podía hacer. La idea era hacer un procedimiento literario y pictórico. Contar el mundo por cómo lo percibimos, lo cual está en gran medida influenciado por las emociones.

Mieli rodó "Dieci Inverni", su primera película, hace diez años y fue un suceso. "«Dieci Inverni» fue un trabajo para la escuela de cine y ese éxito fue inesperado. Así que diría que éste fue mi debut. Soy muy exigente, me esfuerzo. Pero intento hacer algo que me importe, creo que se hacen muchas películas y si agrego una quiero que valga la pena. Nunca voy a ser alguien que hace una película por año. Dicho esto, hacer una cada tres años, eso sí me gustaría".