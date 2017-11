Las imágenes del baby shower de la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar se prepara para recibir a Matilda. Cuando faltan apenas 12 días para viajar a Estados Unidos para asistir al nacimiento de su hija, la modelo organizó su baby shower.

"Estoy muy contenta, disfrutando con toda mi gente", le dijo Luciana a "Infama". Y agregó: "Viajo con mi mamá, mi papá y mi mejor amiga. Después irá más gente. Mi tía Evangelina va a estar porque Emanuel está allá, así que pasamos Navidad todos juntos", reveló más tarde.

Luego, no pudo esquivar las preguntas sobre su relación con Martín Redrado: "Es una persona con la tenemos mucho cariño y me está ayudando en el tema de contratos", dijo al respecto.

"Termino de filmar el 15 de noviembre y yo tengo pasaje para el 27. Al ser parto natural, no sé bien la fecha en que nace, es una incógnita. Espero que no se adelante mucho, como le pasó a Marley, porque me muero. Porque tengo pasaje para el 27. Ni lo quiero pensar, estoy segura de que no va a pasar", expresó.





Embed