Noelia, la modelo que acusó al Teto Medina

Ante esta grave acusación, el conductor desde su cuenta oficial de Twitter (@tetomedinaok) afirmó: "Para los que preguntan, la causa es del año pasado y estoy sobreseído".

Luego, su abogado, Adrián Tenca, mandó al programa "Infama" una copia del documento en el que se destaca el sobreseimiento del conductor en la causa para terminar con este escándalo.

Según afirmó la modelo, ella mantuvo una relación durante tres años con el panelista de "Este es el show", pero las cosas no terminaron bien y luego de la separación ella decidió recurrir a la Justicia.

Más allá de este escándalo, Noelia se define como una mujer con "cerebro" ya que no solo es modelo, sino también es estudiante de abogacía.

"Me estoy perfeccionando, No soy solamente un cuerpo explosivo, tengo cerebro, estoy en quinto año de abogacía y sé que le voy a llegar a la gente. Soy una chica de barrio, sencilla, con muchos valores y sueños, que espera mucho de la vida y estoy convencida de que voy a lograr todo lo que me propongo", afirmó Noelia.