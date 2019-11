Pampita vivió una noche a pura diversión en la despedida de soltera que le organizaron sus amigas. Sucedió en un lujos restaurante del Hipódromo de Palermo, donde arribó en la camioneta de su amiga Puli Demaría, vestida con un look de novia con encaje blanco, muy sexy, con velo y portaligas incluidos.

Al festejo estuvieron invitadas, entre otras, Gege Neumann, Barby Franco, Julieta Kemple, Soledad Villarreal y Rocío Guirao Díaz. Todas lucieron sensuales atuendos pensados para la ocasión e inspirados en el día en el que se celebra también Halloween.

pampita02.jpg

Cabe aclarar que la homenajeada impuso un par de serias restricciones para concurrir a su despedida de soletera. "No strippers y no celulares. No sé si se van a aguantar, porque hay algunas que no sé si van a poder, pero vamos a hacer lo máximo posible para que sea algo nuestro", sentenció Carolina cuando faltaba poco para el inicio del festejos.

El casamiento con Roberto García Moritán se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre, en medio de una gran fiesta que tendrá lugar en el Palacio Sans Souci, a la que asistirán 130 invitados a la cena, y muchos seres queridos que arribarán después de medianoche.

Fotos: Gentileza Infobae

