Las fotos de la boda de Jorge Rial, en su momento más feliz

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron con una fiesta íntima a la que no faltó ninguno de sus amigos ni su familia.

Allí estuvieron las hijas del conductor, Rocío y Morena, su nieto, el marido de More Facundo Ambrosioni y Violeta y Emma, hijas de la nutricionista. "Gracias por regalarme una familia", comentó el periodista en una de las postales, junto a la familia de Pereiro.

Pero la foto más especial fue otra, la de la familia ensamblada que tanto anhelaron. "Familia completa", expresó Rial junto a la postal de la pareja recién casada, y las cuatro hijas.

En uno de los posteos en Instagram más sentidos, el conductor expresó: "Se termina el fin de semana más importante de mi vida. Volví a tomar un nuevo desafío en mi vida. Estoy donde siempre quise estar. Mirando el paisaje y no una meta que siempre te van corriendo. Con mi nieto en brazos y siendo testigo de mi casamiento. Nunca lo había pensado y el destino lo tenía reservado como una maravillosa sorpresa. Y con una familia hermosa. Que llegó cuando solo parecía un horizonte lejano, casi inalcanzable. Pero no. Como en los cuentos infantiles llegó una princesa, me dió un beso y pasé de sapo a príncipe. Es el amor que se impuso por prepotencia. Soy feliz. Con @romipereiro. Mi compañera de la vida. Con @moreerial y @rochirial, las que bancaron todas como un scrum de amor. A Viole y Emma, que hoy están en mi corazón. Un lugar en el que entran más hijos. Y @francescoambrosionirialok, ese regalo del cielo. Y los amigos. Y la familia. Y todos los que pasaron cuando se los necesito. Me quedo en mi lugar en el mundo. En el corazón de mi familia. ❤️"

Como invitados también estaba el equipo de "Intrusos". Marcela Tauro, su novio Martín Bisio, Daniel Ambrosino, Guido Záffora, Débora D'Amato y Damián Rojo, no se perdieron la gran fiesta. Otros que dijeron 'presente' fueron Marcelo Polino, Pía Shaw, Guillermo Marín, Valeria Archimó, Sergio Verón, y Claudia Villafañe, encargada de de organizar el evento.