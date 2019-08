Barby Silenzi y El Polaco blanquearon su historia de amor y decidieron viajar a San Carlos de Bariloche desde donde compartieron algunas fotos de su primera escapadita romántica.

Lo más importante del viaje es que Silenzi puso una foto que fue comentada por El Pola con una frase que deja mucha tela para cortar.

La semana pasada el cantante tropical se enfrentó a su ex, Silvina Luna, quien había contado que estaba bajo tratamiento por adicciones.

"Hace un montón que no hablamos. ¿Recuperándome de qué? No estoy haciendo ningún tratamiento. Y si llegara a hacerlo porque tengo algún problema lo tendría que decir yo. Yo no hablo de nadie. Me quedo con los mejores recuerdos de ella", dijo el Polaco.