Las estrellas de Hollywood le prenden velas a Marvel. Deben tener incluso algún santuario clandestino en las colinas de Beverly Hills para adorar al gigante de los cómics. Desde que "Iron Man" (2008) relanzó la carrera de Robert Downey Jr y lo transformó en uno de los actores mejor pagos de la galaxia, a nadie se le ocurriría, en su sano juicio, rechazar una oferta de los creadores de Avengers. Pertenecer al club de los superhéroes de Marvel ya no sólo garantiza millones, también suma prestigio. El productor Kevin Feige y sus compinches tienen un ojo clínico para el casting. Son una máquina de alta precisión. Convirtieron a actores de poca monta como Chris Evans (Capitán América), Chris Hemsworth (Thor) y Chris Pratt (Peter Quill de "Guardianes de la galaxia") en estrellas internacionales. Y supieron ver en actorazos de trayectoria como Jeremy Renner (Ojo de Halcón), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) o Tom Hiddleston (Loki) a potenciales héroes de acción. Con Ant-Man apostaron de lleno a un actor experimentado de comedia como Paul Rudd y no la pifiaron. Y ni hablar que llevaron al elenco de "Pantera negra" a ganar el premio máximo de los SAG (del Sindicato de Actores), uno de los más codiciados en Hollywood.

Lo único que le faltaba a Marvel era tener una superheroína protagónica en la pantalla grande. La competencia de DC se les adelantó con "Mujer Maravilla", que en 2017 fue un éxito de taquilla. Pero ahora van por todo con "Capitana Marvel", que también apunta a ser otro hallazgo de casting. La elegida, Brie Larson (foto), combina talento, belleza y una imagen de fortaleza. En 2015 se transformó en una estrella por derecho propio por su duro papel dramático en "La habitación", y ganó todos los premios a disposición: Globo de Oro, Bafta, SAG, Críticos y el Oscar. Larson dijo que dudó mucho antes de aceptar el rol de la Capitana (es poco creíble), pero al final dio el sí porque se trata de un personaje fuerte, una "mujer empoderada". Y sí... A la industria no se le escapa ninguna arista... Y el empoderamiento femenino llegó hasta Marvel. Sólo resta ir al cine para ver si el truco vuelve a funcionar.