Las desafiantes Monterey Five traen su segunda temporada

"Big Little Lies" regresa hoy a HBO en su segunda temporada de esta comedia dramática que explora las consecuencias de las mentiras, la solidez de las amistades, la fragilidad de los matrimonios y la ferocidad de la educación. En esta nueva entrega que cuenta con la incorporación de Meryl Streep en un rol central, "las relaciones comenzarán a deshacerse, las lealtades a erosionarse y el potencial de las heridas emocionales y físicas comenzarán a hacerse realidad" entre las Monterey Five que volverán a verse las caras a partir de hoy, a las 22, por la señal HBO.

En esta temporada de siete capítulos, las Monterey Five -Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) y Bonnie (Zoë Kravitz)- reciben la visita de la suegra de Celeste, Mary Louise (Meryl Streep), mientras son acompañadas por sus maridos Ed (Adam Scott), Nathan (James Tupper) y Gordon (Jeffrey Nordling).

Creada por David E. Kelley, la serie está basada en la novela homónima de Liane Moriarty, y cuenta con la producción ejecutiva de Kidman y Witherspoon. "Nos fuimos con una mentira, hubiese sido poco sincero no explotarla esa mentira en toda su malignidad", comentó Kelley a Entertainment Weekly. "Esto dará lugar a más rupturas y tensiones en la amistad entre las mujeres, algunos de sus matrimonios y algunas de sus psiquis individuales".

La segunda temporada cuenta con la incorporación estelar de Meryl Streep que llega luego de una exitosa primera entrega que terminó con la muerte de Perry (Alexander Skarsgard). Su fatal desenlace será el centro del escenario de la trama, en el que se entremezclan escenas de amor, culpabilidad e intriga. Streep en el papel de Mary Louise Wright -la madre del difunto- llega dispuesta a averiguar que pasó con su hijo y no le va a hacer las cosas fáciles a Celeste (Kidman), quien dice sentirse "responsable del accidente" ni a ninguno de los cinco personajes centrales de la serie.

Streep llega así a la televisión luego de más de 40 años con un papel a la medida de su ductilidad. "Mi hijo está muerto. Quiero saber qué pasó aquella noche, pero no creo que vayas a decírmelo", desafía a las Monterey Five. La señora Wright es el primer papel de relevancia que la actriz más valorada del mundo hace en televisión, cuatro décadas después de su debut en la serie "Holocausto" (1978), con el estremecedor personaje de Inga Weiss, que le valió su primer Emmy.

Ese premio la sorprendió ya que la televisión no entraba en sus planes y lo había aceptado solo para afrontar el tratamiento del cáncer de pulmón que padecía su pareja, el actor John Cazale ("El padrino"), fallecido ese mismo año. Paralelamente Streep volvía a emocionar en "El cazador", junto a Robert de Niro y Cazale, y a las órdenes de Michael Cimino, un drama sobre Vietnam que inauguró su lista de 21 candidaturas al Oscar.

Streep es la actriz más nominada de la historia y probablemente su trabajo en "Big Little Lies" sume otra estatuilla a su colección. En los Globos de Oro fue candidata en treinta oportunidades y tiene ocho, es la más nominada de la historia. Lo ganó tres veces, dos como actriz protagónica por "La decisión de Sophie" (1982) y "La dama de Hierro" (2011) y otra como secundaria por "Kramer versus Kramer" (1979).

Son las mismos galardones que recibió en la entrega de los Emmy por "Angels in America", de Mike Nichols, para luego ser distinguida por su narración sobre los cinco directores de Hollywood que se alistaron en la Segunda Guerra Mundial en el documental "Five Came Back", de 2017.

En su regreso a la pequeña pantalla se la ve como una madre destrozada por la repentina muerte de su único hijo, Perry, sin saber que era maltratador de su esposa Celeste y violador de su amiga Jane (Shailene Woodley). Mary Louise se instala en casa de la viuda y sus gemelos para observar todo.

La llegada de Streep puso a prueba a parte del equipo, según contó Witherspoon. Witherspoon, productora de la ficción junto a Kidman y que encarna a Madeline Mackenzie -a quien la señora Wright interroga con un "Vos no crees que mi hijo se resbalara y ya está, ¿verdad?"-, dijo que se sintió abrumada y a la vez contenida como nunca. "El primer día tuve que grabar con ella y estaba super emocionada, pero también aterrorizada... Hasta que pensé «Calmate, solo es una persona»", contó.

La avalancha de premios -ocho Emmy y cuatro Globos de Oro- logró reabrir las vidas de Celeste, Madeleine, Jane, Renata (Laura Dern) y Bonnie (Zoë Kravitz). "Meryl firmó sin haber leído nada del guión", reveló Kidman a Ellen DeGeneres en su show, a quien también contó que sus hijas "hacen un cameo". En los nuevos siete capítulos, escritos también por David E.Kelley (Ally McBeal) y Moriarty, se verá cómo las afectó la tragedia y cómo lo hará la llegada de la detective Adrienne Quinlan, a cargo Merrin Dungey ("The Fix").

Witherspoon sembró la duda sobre si la serie continuará con un tercera temporada. "Podría ocurrir", dijo la actriz y productora, quien también reveló que la amistad entre ellas es cada vez mayor. Al igual que sus salarios, que algunas cuadriplicaron para volver. Es el caso de ella y Kidman ganan un millón de dólares por episodio, más porcentaje de producción.

"No parece que estemos trabajando. Monterey es precioso, salimos juntas todas las noches... Y una de ellas descubrí en lo único que Meryl es mala: ¡jugando a los bolos!", bromeó Witherspoon.