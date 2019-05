En 2019 la fama se mide en cantidad de followers (seguidores). Y los youtubers, instagramers, influencers y bloggers lo saben muy bien y han hecho de esta actividad un medio de vida. Los creadores de contenidos digitales más famosos y populares de diferentes países de habla hispana que reúnen los niveles más altos de audiencia y que son furor en los jóvenes de la era digital estarán en Rosario en el Club Media Fest, el primer festival internacional en Latinoamérica en presentar a la nueva generación de artistas.

Antes del evento, que será hoy a partir de las 14 en Metropolitano (Alto Rosario Shopping), Calle y Poché, las celebrities más importantes de Latinoamérica con casi 7 millones de suscriptores en YouTube y más de 3 en Instagram y La Pereztroica, con más de 1 millón y medio de seguidores, ambas de Colombia, dialogaron con Escenario sobre la fórmula del éxito y los secretos 2.0.

Calle y Poché son pareja y empezaron haciendo un video por diversión hasta que se volvió un trabajo. "Desde el inicio quisimos ser nosotras mismas y la gente se identifica en este proceso", dijo Calle. "Es muy importante la conexión que tenemos y transmitimos un mensaje de amor a la gente", dijeron las chicas que ganaron un premio MTV. "Fue uno de los momentos más emocionante de nuestra carrera", aseguraron.

La Pereztroica tiene 24 años y empezó a trabajar en las redes hace 5 años. "Estudié Comunicación Social con énfasis en producción audiovisual, mi sueño estaba allí. Así que decidí abrir un canal y subir comedias, retos y sketches", cuenta a solas con Escenario. "Siento que la gente conecta conmigo porque soy genuina, soy así en la realidad. Pero como crecí, cambio un poco sin dejar de ser yo", dijo la youtuber que tiene su mayor público entre los 13 y 24 años.

EGO. ¿El boom de followers es tan repentino y visible que se corren ciertos riesgos de tener una sobredosis de ego? Para La Pereztroica "lo más importante es mantener los pies en la tierra porque la fama es totalmente efímera, un día te reconocen y otro pueden no saber quién sos. Cuando me empezaron a reconocer en otros países dije «wow, es increíble»".

REALITY DE AMOR. Calle y Poché publicaron el proceso que vivieron desde ser mejores amigas hasta convertirse en novias. "Fue un proceso súper bonito, lo más lindo de nuestra relación es que además somos mejores amigas". "Amo a Calle y Poché, con Poché fuimos compañeras de la escuela de música, siempre me encantó su contenido, incluso cuando pasé por la situación de contar mi relación con mi novia en las redes me dieron muchos consejos, fueron muy amorosas. El proceso de contar mi relación fue difícil, perdí muchos seguidores, me sorprendió. Creo que nos falta abrirnos más", contó La Pereztroica.

HATERS. Como están los fans, también existen los haters, aquellas personas que critican a las estrellas de las redes con comentarios hirientes y subidos de tono. "Roast Yourself Challenge" tiene 112,831,518 vistas y es una especie de canción irónica a los que se ríen de ellas. "Tomamos los mensajes negativos que nos escribían y nos reímos, decidimos burlarnos de nosotras. Cuando uno tiene claro lo que es y lo que no es, te tiene que resbalar las críticas y ese es el mensaje que le damos a nuestra audiencia. Lo importante es enfocarse en lo positivo. Nos hacen muy bien los mensajes de los padres de nuestros seguidores que valoran que hablemos sobre ansiedad y cosas que pasan cuando eres chico", dijo Calle.

La Pereztroica cuenta que al principio no le afectaban los haters, pero luego sí. "Decidí borrar los comentarios malos, no alimento eso porque realmente me afecta". Me conmueve mucho la gente que encontró inspiración en mí para vivir la vida, me han escrito chicos que se han querido suicidar y ven mis videos para alegrarse", destacó la joven.

primeros libros. Tanto La Pereztroica como Calle y Poché ya lanzaron sus primeros libros. "«Si, si es contigo» es una novela escrita a cuatro voces que habla sobre la fuerza poderosa del amor y cuenta la historia de dos mujeres que se enamoran. Tratamos de dejar un mensaje de inclusión", contaron Calle y Poché, quienes conocieron personalmente a Justin Bieber y admiran a Ellen Degeneres.

Por su parte, La Pereztroica lanzó "Indeleble" la semana pasada. "Soy escritora desde que tenía 6 años, empecé con poemas y luego con guiones para productoras audiovisuales, y ahora escribí una historia de amor desde dos perspectivas; el utópico y el tóxico".

Cuando se las ve en las redes, uno se pregunta si están maquilladas y vestidas a la moda todo el día o son normales como cualquier persona. "La imagen es lo de menos. Lo importante es lo que producimos en los demás. Si nos maquillamos es por nosotras mismas, no por los demás", dijo Poché. "Hay días que nos vestimos más tranqui, o que no nos maquillamos y otros que experimentamos con color. Siempre fuimos muy reales, incluso hace poco fuimos a almorzar en pijama", dijo Calle.

La Pereztroica admite que siempre fue de producirse y que gracias a su trabajo tiene muchísimos canjes.

SHOW. "Nuestra participación en el festival incluye baile, coreografías y haremos el "Roast Yourself Challenge", que en YouTube tiene 112,831,518 de vistas, adelantaron Calle y Poché. Mientras que La Pereztroica dará un show con canciones, actuaciones y muchos juegos.