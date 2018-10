"Las canciones se resignifican para la gente y para mí"

Coti llega al hotel Plaza Real con sombrero y gafas negras. De lejos parece serio, pero al primer "hola loco" se le ilumina la cara. Hoy, a las 21, actúa en el teatro La Comedia (Mitre y cortada Ricardone) para volver con "Cercanías y confidencias", un show a cara lavada, mirando a los ojos, en donde se convertirá en un hombre orquesta porque tocará guitarra y piano, pero también ukelele, bandoneón y armónica. Y claro, antes, durante y después de todo, estarán sus canciones.

"Las canciones son en sí confidencias y el hecho de relacionarlas con las vivencias de cada momento las hace más reales. Les quitan la parte de la metáfora y las hacen más terrenales", dijo en diálogo con Escenario, en el marco de un Facebook Live realizado ayer para La Capital.

Para Coti no es un lugar más de su gira llegar a tocar a Rosario. En principio porque es el lugar donde nació hace 45 años y segundo porque fue aquí, más precisamente en los monoblocks de Iriondo y Pellegrini, donde fue la cabeza del grupo Luz Mala, donde garabateó muchos de los temas que luego sonaron por el mundo. "Ahí se vivía como la vecindad de El Chavo, de canchita de fútbol, del parque de atrás, y recuerdo cuando decíamos Vera Mújica y Ovidios Lagos", dijo entre risas.

El show de esta noche tiene la idea de "transmitir a través de la soledad del escenario la soledad que también tenía cuando estaba escribiendo esas canciones". Claro que pocas veces se sintió tan acompañado como en el Teatro Colón, donde grabó un concierto que próximamente será un lanzamiento multiformato y ya estrenó "Diamante" en Spotify.

Desde "Nada fue un error" (el tema más escuchado en esa plataforma y también un éxito en Youtube), pasando por "Color esperanza", "Otra vez" y "No me arrepiento", Coti sabe muy bien de qué se trata el romance con las buenas melodías.

Por eso no le temblará el pulso cuando en medio del Facebook Live se le pida "Canción de adiós", quizá uno de los temas más difíciles para cantar sin calentar la garganta. Sin embargo, no sólo la hizo de maravillas, sino que también cantó "Tu nombre", otra perlita.

"Las canciones se resignifican para la gente y también para mí, con el tiempo les voy encontrando recovecos expresivos que el día que las grabé no los encontraba", agregó. Y afirmó que no reniega de su obra grabada. "No pienso qué malo lo que hice, sino qué bueno que me salió ese tema, por qué no me volverá a salir otro igual", dijo riendo. Y las canciones siguen saliendo.