Las calles de Rosario son la escena de una película de estreno nacional

Rosario vuelve a ser protagonista en la pantalla grande. Pero esta vez desde la cámara de Sergio Mazza, un porteño que vive en Victoria y que apuesta por la producción audiovisual de la región con base en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. "Vergara", íntegramente filmada en Rosario, es el título del filme que se estrena hoy a nivel nacional y que tendrá su avant premiere esta tarde, a las 18.45, en el Village rosarino, con presencia del director, quien decidió que no habrá avant en Buenos Aires. "Tenía una cuenta pendiente con filmar en Rosario. Me gusta mucho la mirada del turista, porque creo que uno observa cosas que el local no ve", dijo el realizador en diálogo con Escenario.

"Vergara" cuenta la historia de Marcelo Vergara, interpretado por Jorge Sesan, que es un locutor de 40 años, parco, antisocial, que tiene un sólo objetivo en la vida: ser padre.

La comedia está anclada en su deseo de tener hijos más allá que en el de formar una pareja. En el medio se cruzará con alguna novia ocasional como es el caso de Laura, a quien le da vida la actriz rosarina María Celia Ferrero, y se irá enredando en una espiral de insatisfacción cada vez más compleja.

Cuando lo echan de la radio (que se utilizó la locación de Radio Sí) se convertirá en empleado portuario (se usaron las instalaciones del Puerto de Rosario) y quedará cada vez más expuesto como alguien que no encaja ni en el sistema laboral, ni en su familia, ya que sólo le quedará Juan Pablo, un amigo que lo banca en todas (Lautaro Borghi).

La película cuenta además con las actuaciones de Adrián Garavano y otra actriz local, Miranda Postiglione, en un rol pequeño pero muy logrado y clave en la historia.

"Soy de Buenos Aires pero me mudé a Victoria hace cinco años porque nos pintó el hippismo (risas). En realidad cambiamos el paisaje de la ventana, pero la actividad la mantenemos de la misma manera. Yo había filmado en Catamarca, en Córdoba y en Entre Ríos, pero nunca en Rosario, era una cuenta pendiente", destacó Mazza, en cuya filmografía se destacan "Gallero", "Graba" y "Gurí".

Mazza destacó que a partir del encuentro entre productores de Entre Ríos y Santa Fe, que se plasmó en Ventana Sur, se dio "un acuerdo de colaboración".

"Llegué acá con mi productora armada para ser uno de los productores de la región y hoy ya se sumó a mi equipo mucha gente de Rosario, como son los casos de Cecilia Garavelli como jefa de producción y Nicolás Moncaglieri en dirección de arte", entre otros", destacó.

Para Mazza no es casual la elección de la ciudad: "Lo que me dio Rosario se ve en la película. Me gusta mucho la mirada del turista, me parece que observa lo que el local no ve. Es la mirada fresca y curiosa del director sobre el movimiento constante del lugar. Es como que se te cuelga la computadora y la mirada del otro te la refresca y la reinicia. Rosario es una ciudad maravillosa, no es casual que cuando casi el cien por ciento del cine nacional se filma en Buenos Aries, uno elija filmar en Rosario. La cinematografía regional está dando batalla, no tengo dudas que Santa Fe y Entre Ríos pueden dar una pelea entre las primeras líneas de producción audiovisual del país".

Ahora, Roma

Sergio Mazza no para de producir. La prueba está en que hoy presenta "Vergara" y la próxima semana estrenará "One Shot", que es "una peli densa sobre una persona que se hace transexual de grande con esposa e hijos. Es el mismo equipo técnico que trabajó en «Vergara», pero será una historia mucho más sombría", consideró el realizador.

Con el protagónico de Esther Goris, Belén Blanco y María Laura Alemán, "One Shot" hace foco en la vida de Marita, una mujer transexual de un pequeño pueblo de Entre Ríos, que vive una vida de soledad en un mundo que ve la transexualidad como un fenómeno incomprendido y no como una elección de identidad.

"A mí me plantea todo un desafío, porque «Vergara» se verá en muchas salas del país y yo sé que «One Shot» va totalmente alejada de la comedia y se instala en un lugar más pesado, no sé cuántas salas la querrán dar porque es una película prohibida para menores y apunta a otro espectador. Veré si sigo filmando más por el lado de «Vergara» que por el lado de «One Shot»", dijo el director.

Y como si esto fuera poco, en marzo comenzará la filmación de "Fetiche". "Esa será mi primera película grande", le dijo a Escenario un entusiasmado Sergio Mazza. Pese a que prefirió no adelantar detalles del guión, apuntó un dato revelador, y es que "se filmará el 70 por ciento en Roma y el resto en Rosario o Victoria".

Los protagonistas serán la cotizada actriz italiana Michela Cescón, que entre otras películas participó en "Vincere" (Marco Bellocchio) y Viva la Libertá (Roberto Andó) junto a Tony Servillo, y el primer actor Carlos Belloso. "La película será hablada en italiano, será la primera vez que me toca dirigir en otro idioma", indicó.

Otro desafío: Roma en el futuro será como Rosario en este presente. Y Sergio Mazza va.