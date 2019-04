Las adicciones propias y ajenas en una comedia para mirarse al espejo

Las adicciones propias y ajenas suben a escena para que todos nos ríamos de nosotros mismos. "Poliadictos" debuta hoy, a las 21, y sumará dos funciones el viernes y el sábado, en el teatro La Comedia (Mitre 958). Con las actuaciones de Liliana Gioia, Juan Carlos Abdo, Andrea López Mediza, Cristhian Ledesma y Mauro Sabella, la obra se cuestiona cómo sobrellevar esas adicciones cotidianas, que van desde las harinas, el mate, el café, las mascotas, el gimnasio y las cirugías estéticas hasta el alcohol, el tabaco, el sexo, las redes sociales, los fármacos y las situaciones prohibidas. Escenario dialogó con Patricia Suárez y Liliana Gioia, que escribieron los textos junto a Juan Carlos Abdo, para echar luz sobre algunas zonas oscuras que frecuentemente se ven en la vida cotidiana y desde luego en la terapia. Y contaron por qué le dieron a un tema tan delicado una mirada superadora y con sentido del humor.╠

■□"Poliadictos" desanda su historia a partir de una situación en el consultorio del octogenario doctor Alcides Ugarteche; quien convalida extraños tratamientos y exóticos métodos de sanación a pacientes atravesados por diferentes adicciones. En este espacio de caos, de búsquedas espirituales, métodos y recetas alocadas, el doctor desaparece y al mismo tiempo aparece su hijo desde el extranjero. Su presencia y el misterio de la desaparición desatan situaciones disparatadas y confrontaciones de todo tipo en la que las adicciones mostrarán todas sus facetas.╠

■□"Con Juan tengo una sociedad artística hace 25 años, nos divertimos mucho juntos cuando abordamos estos temas, que son los temas que van a terapia, porque hablar de los consultorios es hablar de nosotros", dijo Gioia, que además dirige la obra junto a Abdo, en una puesta que cuenta con Matías Martínez como asesor de dirección y la música original de Facundo Abdo.╠

■□"Yo hace 15 años, en los talleres de comicidad que daba, hablaba de los pacientes, que aparecían con miedos, síntomas y hasta con broncodilatador, por ejemplo, y lo hacía mucho antes que «Toc Toc»", recordó la actriz en referencia a la popular comedia que aborda con comicidad los trastornos obsesivos compulsivos y es un éxito a nivel nacional desde hace varias temporadas.╠

■□Y agregó: "Juan, además de ser autor y actor, es psicólogo y ya vamos por la tercera obra juntos en las que abordamos esta temática tan rotundamente. La primera fue «Matar al diván»: la segunda fue «Terapia de familia», que la escribimos con Manuel Cansino también; y ahora «Poliadictos», que volvemos a trabajar con Patricia, como en «Matar al diván», y que es dueña de un humor extraordinario".╠

■□Ahora bien hay al menos tres preguntas que sobrevuelan la temática de "Poliadictos" ¿Por qué esta sociedad es cada vez más adicta a algo nuevo, si no es al sexo, es a las drogas, a las dietas o a la actividad física?¿Cuál es el motor de esta sociedad que te lleva cada vez a buscar algo para tapar vaya uno a saber qué cosa?¿Se puede tomar con humor esas adicciones, cuando en verdad son patológicas?╠

■□La autora, escritora y dramaturga rosarina Patricia Suárez respondió con otras preguntas: "La verdad que no sé si esta sociedad es cada vez más adicta a algo nuevo, pero me pregunto, ¿no será la adicción una forma de ser del ser humano? ¿No nos volveremos adictos a cualquier cosa desde que somos personas?".╠

■□"Tenemos esa facilidad para el apego, esa necesidad de querer tener lo que está afuera de nosotros. Y gracias a Dios, con humor se puede contar todo porque si no la vida sería insoportable. Esto es desde que el hombre es hombre. Uno lee las comedias de Aristófanes, que tienen 2500 años, y te reís como si te las hubiera contado el Negro Fontanarrosa en El Cairo".╠

■□En cuestiones teatrales, también hay una adicción a trabajar juntos cuando eso genera placer. Y así lo explicó Suárez: "Cuando me preguntabas qué es esta sociedad que se ha hecho adicta pensaba en la sociedad que tenemos Juan Carlos, Liliana y yo. Es la segunda vez que trabajamos juntos y espero que sea la segunda de muchísimas más, porque trabajar con ellos es delicioso. Liliana es una artista genial, una cómica increíble; y Juan Carlos nos trae un poco de aplomo y paciencia a la hora de escribir y es mucho más racional que nosotras dos".╠

■□Suárez agregó que "Poliadictos" es una obra "muy rosarina. Hay cosas como la soja, los próceres, el médico en una casita de barrio Alberdi analizándote el iris en medio de las plantas, todas esas situaciones te hacen matar de risa" .

Más allá de que hay temas que van a terapia y se pueden abordar con humor, Suárez tiene ciertas objeciones con terapeutas famosos que llevan a escena situaciones inspiradas en sus pacientes.

"Yo estudié Psicología en la UNR cinco años y dejé la carrera en 5to. año precisamente para no escribir historias inspiradas en los casos que los psicólogos pudieran atender, porque me parecía una falta de ética. Con eso te hablo un poco de Gabriel Rolón o de Irvin Yalom, y de otra gente que utilizan a los pacientes para contar casos psicoanalíticos, a mí me daría pudor", consideró sin medias tintas.

Dado que Abdo es psicólogo, aclaró. "No usamos a ningún paciente de Juan Carlos para la obra, pero él tiene una visión más profesional de lo que es una adicción. En cambio tanto Liliana como yo hablamos desde el lugar del paciente, ya que somos adictas, como tantos, al celular, por ejemplo".

Respecto a la grieta política y si el poder también es un tipo de adicción, dijo: "Sí, claro, habría que hacer una gran comedia de lo que el Estado nos hace y nos hizo. Lo que pasa es que todavía no seríamos capaces de soportarla".

Elenco a pleno.Juan Carlos Abdo, Liliana Gioia, Andrea López Mediza, Cristhian Ledesma y Mauro Sabella, los "Poliadictos" estrenan en Rosario.