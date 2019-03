Lanata volvió a la televisión con una entrevista a sí mismo

El periodista Jorge Lanata regresó anoche a la televisión con un ciclo diario de entrevistas. El programa se llama "Hora 25" en homenaje a un programa radial que condujo en los 90 que tuvo mucha repercusión.

Anoche en TN, debutó la versión televisiva y en su primer envío hizo una "autoentrevista": rememoró sus inicios en el periodismo, reflexionó sobre la forma de hacer televisión y recordó su difícil infancia. Además, se animó a contar qué hizo cuando se enteró de que era adoptado. "Quise buscar a mis padres biológicos", reveló.

"El programa se llamó Hora 25 porque era la hora que quedaba fuera del día. Esa idea sigue estando presente", dijo en el inicio de su nuevo espacio de reportajes en TN. El periodista relató cómo empezó con su programa cuando estaba en la radio: "Nunca hablaba un político. Hablábamos con gente común igual que ahora".

Lanata detalló que hizo "un experimento". "Probé hasta donde pude", contó y comentó que en ese momento pasaba música, leía cartas de amor, también poesías, en el medio de charlas con diferentes personalidades.

Luego, reflexionó sobre el rol que tiene que tener un comunicador. "Cualquier persona tiene historias para contar. Esa persona soñó, se enamoró, se escapó, trató de hacer algo y no pudo. Es fácil hacer una nota con Trump. El tema es cómo hago para hacer una nota con el portero del canal o el que atiende el kiosco de acá a la vuelta, por ejemplo", sostuvo.

El periodista cree que su espacio "es una pequeña isla de verdad" que va a ser "sano". "La verdad es liberadora, en cualquier caso", opinó.

También, contó detalles de su infancia. Dijo que vivía en Sarandí, que pasó necesidades por una enfermedad que tuvo su mamá y que, a los 56 años, todo eso se redefinió: supo que fue adoptado. "Es un momento raro para enterarse. Estuve pensando en buscarlos (a sus padres biológicos). Pero sentí que no necesitaba hacerlo. Lo que había tenido que ser mi vida, era mi vida. Daba lo mismo quien hubiera podido ser. Yo ya era yo. Pero qué vida rara", lanzó.

El conductor de PPT también confirmó que cuando estuvo internado cerca de 10 días tuvo "un virus", aunque los médicos no supieron con exactitud cuál fue. "Hasta ahora, las enfermedades que tuve no fueron mi culpa. Fueron enfermedades. A la gente le cuesta mostrarse vulnerable y mortal. Cuando estás enfermo, tomás conciencia de eso", aseguró.

Más temprano en el noticiero, en un adelanto del programa, también había hablado de su salud. "Hay opiniones encontradas. Estuve mal. Me preocupó que no supieran exactamente qué tenía, hasta ayer, que me dijeron que parece que el virus del dengue estaba", sostuvo Lanata.

El periodista fue internado el pasado 23 de febrero por un cuadro de gastroenteritis severa que, con el correr de los días, según recordó el conductor, se complicó. "Es algo insólito lo del dengue porque puede ser que lo hubiera tenido hace 15 minutos o hace cinco años, aunque no hay manera de saberlo. Estuve complicado: hubo como cuatro días donde no me despertaba. Ahí se preocuparon todos, pero zafé", aseguró.

"Estuve en un estado de sueño muy profundo. No me acuerdo de nada de cuando me desperté. Hasta salí al aire y no me acuerdo nada de lo que dije. Cuando me descompenso, no me acuerdo de nada. Solo sé que no dejé que me ataran. Tengo todo arañado el cuello (a la altura de la espalda) por una cuerda que me pusieron", puntualizó.

El conductor también reveló que le cuesta caminar y dejó una reflexión sobre la importancia de vivir de otra forma: "Lo real es la vida. No esto (por la televisión). Ser popular es lo más fácil, pero no es lo único importante".