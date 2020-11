Lanata habló de su relación con una abogada: "A esta edad uno no tiene novia"

Tímida por la situación que le tocó pasar al aire, Elba no lo negó: "Sí, estamos empezando. Lo conocí por cuestiones de trabajo y bueno... él es muy caballero, de verdad. Divertido. De estas cosas no me gusta hablar. Es parte de la intimidad, pero lo único que voy a decir es que estoy muy feliz".

Pero ahora Jorge Lanata también se refirió a su situación sentimental, aunque tampoco quiso ahondar en detalles. Todo ocurrió cuando su compañera Marina Calabró quiso tener la palabra del periodista: "Escúcheme, soy una persona mayor, tengo 59 años. A esta edad uno no tiene novia”, sentenció el periodista. A lo que la colega retrucó: “Bueno, ¿cómo le llamamos, pareja?”. “Pareja suena a documental de Nat Geo. Hoy vemos a la pareja de cebras en la sabana", bromeó el conductor.

“Bueno, nada. Sí, estoy saliendo con alguien. Su nombre es Elba Marcovecchio y es todo lo que voy a decir”. Sin conformarse, Marina le reprochó: “Escúcheme, le guardé 10 días el secreto para que todo lo que diga es lo que ya se sabe, lo que ya contó Yanina Latorre y Ángel de Brito”. Risueño, Lanata remató: “¿Qué querés que te diga? ¡Te cagaron la primicia!”.

Contundente, cerró: “Usted sabe mejor que yo que si yo hablo de cualquiera de estos temas relacionados a la intimidad uno abre una puerta que nunca más cierra. Hablar en detalles de esto es abrir a que me pregunten: ¿cuántos pol... te echás por semana? o ¿de qué color son tus calzoncillos?”.

Elba es oriunda de la ciudad de La Plata y en 1998 se recibió de abogada, profesión que ejerce desde ese entonces y gracias a la cual conoció al periodista. Tiene 42 años, es viuda y madre de dos niños, Valentino y Allegra.