Lali y Rels B encienden las redes sociales con video en un jacuzzi y en la cama

La cuestión parecía haberse calmado hasta que Rels B hizo una publicación en Instagram con postales del mes de julio, y en una de ellas aparece Lali sumergiéndose en el mar. El rapero escribió "Julio no te vayas" y Lali comentó "Julio tatuao". Los rumores crecieron aún más, junto con las expectativas de sus fanáticos que esperan verlos juntos.

Finalmente, con la promoción de su nueva canción "cómo dormiste?", Rels B volvió a encender las redes con un tik tok de los dos en un jacuzzi. En el video se la ve a Lali bailando frente a la cámara, nadando en el mar y luego una imagen de ella desnuda en la cama junto al cantante y dándole besos.

La gente no ha parado de comentar sobre esta pareja. "Chicos me parece fenomenal esta pareja por favor nunca corten", "el favorito de Dios, quien pudiera tener así a Lali", o "Me desmayo, Lali te rezo" son algunos de los comentarios que los fanáticos dejaron en la publicación de Rels B. Y luego llegó Lali con su provocativo tweet que dice: "Cómo dormiste bebé?".

Lo cierto es que todo esto no se sabe si forma parte de la promoción de una canción en la que hayan trabajado juntos o si detrás de los videos, los comentarios y las risas hay algo más que trabajo. Pero por el momento ninguno de los dos ha confirmado una relación así que sólo resta esperar el lanzamiento de la canción, que será a las 19hs en Argentina.