Lali sorprendió reveló que lanzará un tema inspirado en Moria Casán

La cantante contó que se inspiró en una entrevista en donde Moria muy enojada lanza esa frase y decidió usarla, no sin antes comentarlo con la autora: "La llamé, sabe todo. Porque sampleé. Samplear, para los que no saben, es agarrar un pedacito de algo que existe, y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio donde está muy enojada y dice: '¿Pero quiénes son?', de la gente que la critica, robo eso. Entonces, la llamé, le conté, le pedí permiso y ella encantada, me dijo: 'Mi amor, placer, usame' ".

Esta declaración fue furor en las redes donde ya están esperando con ansias que la artista lance la canción. Además de que es una perfecta combinación entre dos grandes referentes de jóvenes y adultos, Lali y Moria son íconos de la cultura pop actual y sus frases y entrevistas resuenan entre su público que las ama. Cabe recordar que ambas estuvieron invitadas a la marcha del orgullo el pasado sábado 5 de noviembre, y se llevaron todos los halagos de los presentes.

Por otro lado, este jueves 10 de noviembre finalmente saldrá la nueva canción de Lali llamada "Motiveishon", y estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de las 21hs.