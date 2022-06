Lali se hizo tendencia en redes por su discurso contra la discriminación

Estef cantó "Sweet Dreams", de The Last Shadow Puppets, e hizo que Lali, Mau y Ricky y Ricardo Montaner dieran vuelta sus sillas pocos segundos antes de que finalizara el tema. Tras su interpretación, la joven recibió inmediatamente la primera pregunta de parte de la cantante de "Disciplina", quien quedó maravillada con su voz, "¿Cómo te llamás?", indagó, a lo cual la joven respondió: “Me llamó Estefanía, pero me gusta que me digan Estef, por una cuestión de identidad”.

Acto seguido, la ex Casi Ángeles quiso saber qué la impulsó a inscribirse en La Voz Argentina. "Decidí venir a La Voz porque es una experiencia nueva para mí. Mostrarme como soy después de un tiempo en el que la pasé mal por varios años. Básicamente porque tuve mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante", reveló Estef.

"La música a mí me salvó de muchos momentos en los que no la pasé bien. La vengo luchando hace un montón, no vivo de esto y le agradezco a mis viejos porque ellos me apoyan mucho. Me presenté al casting para probar cosas nuevas y es terrible este honor, ya que se diera vuelta uno es un montón", sostuvo la participante

En tanto, el jurado la felicitó por su valentía y por no bajar los brazos. "Eres demasiado valiente por que venir a un programa donde ve todo el país, siento que es liberador, pero también debe asustar demasiado. Entonces quiero felicitarte mucho. El hecho de que estas aquí, yo te puedo prometer que millones de personas que han pasado por cosas parecidas por las que has pasado tú, están ahora mismo celebrándote y decidiendo ser así de valientes gracias a esta decisión que tomaste", expresó Mau.

Fuerte discurso de Lali contra el odio de género - La Voz Argentina 2022

Estef, además, recibió alentadoras palabras de Julia Baird, hermana de John Lennon, a quien conoció en Liverpool. "Son tantas bandas tributo y Estef es un caso particular, porque ella es una mujer, una 'John Lennon mujer', y creo es la segunda mujer John que escuché y obviamente ella es, sin dudas, por lejos la mejor. E incluso diría que es mejor que muchos hombres que imitan a John", le contó a Marley a través de videollamada.

En este sentido, Figueroa contó que tiene una banda tributo a John Lennon y se animó a cantar un poco de (Just Like) Starting Over. Finalmente, el momento de elegir a su coach había llegado y era hora de tomar una complicada decisión.

"Los quiero a todos. Es re difícil. Quizás por una cuestión del estilo que puede combinar un poco más (...) estoy entre dos, pero vamos con Lali", expresó Estef.

"No sabés las ganas que tenía de trabajar con vos", exclamó la cantante. "Siempre hay detrás del arte un trasfondo tan de la existencia, del abismo de estar vivo, de remanso, de pequeño espacio de luz a un mundo muy jodido", manifestó.

"Vos dijiste que la pasaste muy mal por la discriminación y me parece que es un mensaje hermoso que estés acá para la gente que discrimina que está del otro lado y que ojalá se sienta pésimo con lo que hace, con su decisión de vida y de cómo abordar sus propias frustraciones", siguió Lali.

Y subrayó que "del otro lado hay mucha gente que la pasó o la pasa mal como vos y siempre es tan hermosa la representación, que alguien ocupe un lugar importante para que millones se sientan abrazados. Por eso es mucho más que tu talento que estés acá". "No sabés lo emocionante que es para mí que estés en el team Lali", enfatizó la artista.