Lali Espósito y Soledad Pastorutti compartieron un sensual baile en La Voz

Esta vez, Lali sorprendió nuevamente con una gran escena, pero no estuvo sola. Fue en compañía de su colega La Sole y de una de las participantes del show. Las artistas se subieron al escenario de La Voz, no para cantar sino para un sensual baile. Las coach demostraron que también tienen un don para cautivar con sus increíbles movimientos al imitar pasos del famoso twerking ("perreo").

Como no pudo ser de otra manera, Lali aprovechó también para hacer reír al público que ya se encontraba eufórico de ver a las cantantes bailando al ras del piso. Espósito comenzó a girar sobre el escenario y su compañera, que no se esperaba aquella coreografía, no se quedó atrás en el juego y se sumó al ritmo de reguetón.

Los fanáticos de la cantante de pop rápidamente se hicieron eco de lo sucedido en las redes y no dejaron pasar el momento para expresar la alegría que aquella escena les dio compartiendo divertidos memes.

https://twitter.com/drunksdua/status/1546309930847768577 lali y la sole perreando juntas en el escenario pic.twitter.com/0Bt5ngcLTh — sol,, dua loves me (@drunksdua) July 11, 2022