Lali Espósito y el "palito" a Mariano Martínez

Primero, Vero Lozano le preguntó: “¿Te enoja algo?”. “Sí, yo soy muy cabrona”, se sinceró la artista. Y se explayó: “No me gusta pelearme con otros seres humanos. Me enojo yo, te puedo decir la cosas que me joden, no es que soy una carmelita descalza, te digo las cosas, pero creo que hay un límite de respeto que es raro que cruce, y si lo cruzo, he pedido disculpas alguna vez, como también me gusta que lo hagan conmigo. Viste que a veces uno se enoja de más”.

Lali Espósito sin filtro. Entrevista en Cortá Por Lozano

Luego, la conductora insistió: “¿Sos de bloquear?”. A lo que la también actriz contestó: “No, jamás dejé de seguir gente”. Sin embargo, rápidamente se desdijo. “Bueno, mentira”, señaló, lo que provocó las risas de todos en el estudio. “Porque se me cruzó alguien...y pensé: ´Sí, claro, ¿cómo no lo iba a dejar de seguir?´ He dejado de seguir a alguno que otro. Juariu, esto es para vos, ella te podría chequear. Hay gente que no queremos saber más de su cotidianeidad”, admitió.

Pese a que la artista no mencionó el nombre del actor, Vero Lozano instantáneamente captó la indirecta. “¿Alguien que está tatuadito?”, indagó la conductora. Y agregó: “Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo”, dijo en referencia al ex 'Valientes', que hace muy pocos días contó que logró convertirse en Cinturón Negro primer Dan, una categoría de ese arte marcial.

En ese entonces, ya era evidente que la intérprete de “Disciplina” se refería a Mariano Martínez y su risa la delató. Sin embargo, buscó cambiar rápido de tema y describió cómo suele reaccionar ante los mensajes que recibe de los haters.

“No bloqueo personas en las redes sociales, porque eso sería como que me los tomo muy en serio y muy personal. Siempre hay alguien que te bardea, eventualmente. Hay gente que no cree que uno sea así cómo es, cree que una se hace la copada. Supongo que es porque ellos serían distintos si fueran famosos”, analizó.