Lali Espósito no solo es una artista sensible y exitosa sino que además tiene convicciones fuertes y no duda, cuando la realidad se lo impone, a defenderlas. Así lo demostró en su paso por España, donde, después el suceso de la serie de Netflix "Sky Rojo", es una estrella. Sin dudarlo le puso los puntos a uno de los espectadores que mandó un mensaje inapropiado a un programa de televisión en vivo.

Esta vez su participación en el programa no fue divertida, sino todo lo contrario. La cantante y actriz se puso seria cuando Motos leyó el mensaje del televidente: “Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”.

“Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, respondió con firmeza Lali, y añadió: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, señaló con una fuerte ironía.

“Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, afirmó con el ceño fruncido, y mirando a la cámara disparó: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Su intervención se escuchó en el silencio más profundo y fue celebrada por un estruendoso aplauso de todo el estudio.

Sus palabras rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, donde sus fans la festejaron y apoyaron. Por estos días, Lali lleva adelante el "Tour Disciplina" y, mientras espera el estreno de la segunda temporada de "Sky Rojo", se prepara para debutar en "El fin del amor", una ficción que se verá en Amazon Prime Video y que está basada en el best-seller del mismo nombre de Tamara Tenenbaum, productora de la tira.