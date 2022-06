Lali Espósito le dio su número de celular a un participante de La Voz Argentina: "Sos muy lindo"

La cantante y actriz no dudó en confesarle cuánto le gustaba, y aprovechó para dejarle su número de celular

Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo”, le dijo la jurado

Alexis Pey comenzó sufriendo en su debut en La Voz Argentina (Telefe). El participante, de 23 años, interpretó “Deja de llorar” , los nervios le jugaron una mala pasada y su performance no convenció al jurado. Sin embargo, apenas terminó la “audición a ciegas”, Lali Espósito se sorprendió al tenerlo en frente .

“Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo”, le dijo la jurado. Y él le pidió que no lo "chamuye".

Alexis Pey - "Deja de llorar" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

Luego, llegó el turno de Mau Montaner, quien se trabó un poco durante su devolución. “Vos también te quedaste sin palabras”, lo chicaneó Espósito.

Sobre el final, cuando Pey estaba por dejar el estudio, la ex Casi Ángeles no dudó en pasarle su número de celular. “154 333 72...”, le gritó.

Quién es Alexis Pey, el concursante de “La Voz Argentina” que conquistó a Lali Espósito

Antes de subir al escenario de La Voz Argentina, Alexis Pey dialogó con Marley y dio algunos detalles de su vida. Oriundo de Olavarría, provincia de Buenos Aires, contó que la música es su gran pasión, aunque no la única.

El joven dijo que se desempeña como modelo en campañas y que, mientras tanto, trabaja como mozo en un bar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fines de semana.

A su vez, confesó su pasión por la actuación pese a que no se considere actor. "Hace poco empecé teatro y tuve la suerte de filmar una serie como protagonista", contó.