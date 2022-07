Lali Espósito criticó al argentino en las citas: "En la comparativa es medio flojardi"

Por un momento las performances fueron secundarias en "La voz argentina" cuando el jurado empezó a discutir sobre cómo son los argentinos en las citas y el debate fue bastante hilarante. Lali Espósito no tuvo piedad cuando aseguró que tuvo mejores salidas con españoles que con algunos compatriotas .

Todo comenzó luego de la presentación que hizo Elena, una participante cubana que hizo voltear a todos los coaches. “Hace siete años que vivo acá, me casé con un argentino. Ya me divorcié”, sostuvo la joven. Sin embargo, la cantante y actriz no tuvo empacho para preguntar: “¿Qué pensás de los argentinos? Hablando románticamente”.