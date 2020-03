Lali Espósito cantó un esperanzador cover de Alanis Morissette

Tras regresar al país desde Madrid por motivos laborales, Lali Espósito comenzó a cumplir con la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional para aquellas personas que hubieran regresado de algún país considerado de riesgo debido a la pandemia de coronavirus.

La cantante se instaló junto a su novio, Santiago Mocorrea y con él grabó un cover de la canadiense Alanis Morissette y la compartió a sus seguidores de Instagram.

"Hand in my pocket, de cuarentena. Esta canción dice que va a estar todo bien… Y se las regalamos en este momento tan particular para todos @alanis", escribió Lali en el video, en blanco y negro que subió a su red social, en el que se la ve a ella cantando en inglés, mientras su pareja la acompaña en guitarra.

"Estoy en banca rota, pero estoy feliz. Soy pobre, pero soy amable. No tengo dinero, pero estoy saludable, sí. Estoy elevada, pero en la tierra. Estoy cuerda, pero abrumada. Estoy perdida, pero esperanzada, nene. A lo que todo se reduce es a que todo va a estar bien, bien, bien", dice el comienzo de la letra de la canción que eligió Lali intentando dejar un esperanzador mensaje en medio de la crisis que genera la pandemia en el mundo.

Embed

El tema recogió cientos de comentarios favorables donde se destacó no sólo la forma de cantar de Lali sino el buen acompañamiento de su pareja y lo esperanzador del mensaje de la canción.