Lali Espósito aclaró los dichos sobre su retiro de la música

Lali Espósito había anunciado ayer su retiro desde Twitter y su mensaje rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos.

"Bueno....me retiro amorosos míos!!! Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y YO TAMBIÉN!!!..los mal acostumbre sacando tres discos sin stop jaja", indicó la actriz y cantante.

"...Hay momentos diferentes,nuevos.Y este es uno! De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. Siempre buscando representarme y representar a mi país! Este 2019 me esta enseñando tanto!", amplió la artista.

Embed Bueno....me retiro amorosos míos!!! Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y YO TAMBIÉN!!!..los mal acostumbre sacando tres discos sin stop jaja pero... — Lali (@lalioficial) August 7, 2019

Embed ...hay momentos diferentes,nuevos.Y este es uno! De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. Siempre buscando representarme y representar a mi país! Este 2019 me esta enseñando tanto! ☺️ — Lali (@lalioficial) August 7, 2019

Lo cierto es que ante el revuelo que generó esto, Lali aclaró a qué se debieron esos mensajes y que seguirá su carrera musical.

"Ayer puse Desp de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores “chau. Me retiro” y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando PORQ ME RETIRO DE LA MÚSICA........ jajajjaa me reí 30 minutos", indicó sobre aquel mensaje.

Y agregó con humor: "Es cierto que estaba reflexionando y compartiendo pensamientos...pero el “Me retiro” era Me voy a poner la milanesa al horno Hasta mañana....".

Embed Ayer puse Desp de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores “chau. Me retiro” y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando PORQ ME RETIRO DE LA MÚSICA........ jajajjaa me reí 30 minutos — Lali (@lalioficial) August 7, 2019

Embed Es cierto que estaba reflexionando y compartiendo pensamientos...pero el “Me retiro” era Me voy a poner la milanesa al horno Hasta mañana.... ♀️❤️ — Lali (@lalioficial) August 7, 2019