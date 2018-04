Lali Espósito se encuentra en gira de prensa en el marco del lanzamiento de su nuevo single "100 grados", en colaboración con el artista peruano A. Chal! Además, confirmó que se presentará el próximo 23 de agosto en el estadio Luna Park, donde comenzará con su Brava Tour.

Durante la charla en el programa "Basta de todo", la cantante reveló algunas de sus mejores anécdotas, como el día en el que conoció a Charly García y su amor adolescente por el Kun Agüero.

"Lo veía jugar en Bristol, un club de barrio. Yo tenía 9 años y él 12. Todos los chicos siempre estábamos jugando por todos lados, pero cuando jugaba el Kun había que ir a verlo. La rompía. Era muy llamativo verlo jugar. Además fachero, todas moríamos por el Kun", reveló.

Luego, se refirió a Charly García. "Lo conocí en una fiesta de la revista Gente. Lo vi y me temblaban las patas. Me acerqué con mucho miedo, yo recién arrancaba en la música. Le dije 'yo soy Lali, hago música'. Y él me dijo 'la música ya está hecha'. Me lo dijo con mucho cariño", relató.

"Después me lo crucé en el recital de The Who. Lo miré más a él que a la banda. En este caso él me encaró y me dijo 'Lali, cómo te va'. Pasa que Mecha Iñigo, su novia, es muy fan mío, entonces me conoce. Recuerdo que me dijo 'estas muy rockera, me encanta este look'. Esos son mis dos recuerdos con mi ídolo Charly, jeje".

Finalmente, Lali se mostró muy firme con su opinión sobre la despenalización del aborto. "Claro que hay que despenalizarlo. No hacerlo sería hacerse los boludos con algo que pasa y va a seguir pasando", disparó.

"Nadie dice que está bien abortar, no es grato, lo que sí digo es que sucede y en grandes números. El foco no es el aborto, es despenalizar algo que va a seguir pasando. Poniéndole un marco legal se pueden evitar muchas muertes", agregó.





