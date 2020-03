Las redes sociales se transformaron en el escenario de cientos de artistas en el mundo a partir del avance del coronavirus. La gravedad de la situación obligó a decretar cuarentena en todo el país, mantener el distanciamiento social y cerrar todas las salas, pero el ingenio de músicos y actores hizo su parte y encontraron en las redes una forma de comunicarse con su público y cumplir con aquello de que el show debe seguir. Ese fue el caso de Martín Torres "La Yibré", el primer actor y humorista rosarino que el martes pasado transmitió en vivo por Facebook.

Con cinco mil seguidores en esa red social y cuatro mil en Instagram, en su debut tuvo 400 personas en línea y casi 500 mensajes de sus fans locales y de otros países como España, Chile, Canadá e Italia. "Con el hashtag #YoMeQuedoEnCasa trato de inculcar constantemente la idea de cuidarnos", contó Torres. "A nuestros abuelos los mandaron a la guerra, a nosotros nos piden que nos quedemos en casa mirando Netflix y tomando mates. Si no lo hacemos somos egoístas o es ignorancia", afirmó. La próxima transmisión será hoy, a las 22, por Facebook.

—¿Cómo surgió esta idea de transmitir tu show por Facebook?

—El domingo, cuando salieron las nuevas normas del presidente lo tiré a manera de humor, dije, bueno, se dieron las condiciones para los shows en línea como para seguir en contacto con el público. Después, el lunes, el director de Club Fellini, donde yo dirijo hace 9 años, me explicó que no podíamos abrir. Estaba en mi casa en cuarentena, me maquillé, me produje como para un show y había 400 personas en línea y más de 500 mensajes. Lo hice de 18 minutos porque no quise abusar. Ahora los voy a armar con más producción, con mejores luces, en otro lugar de mi casa. Le puse humor, después música y al final hice una canción pidiendo que por favor nos cuidemos para concientizar. El de hoy lo voy a hacer como si estuviese en Fellini, pero desde mi casa, entero, con monólogos y canciones.

—¿Qué diferencia tu show de otros que estuvieron proponiendo actores de otras ciudades?

—Estuve viendo comediantes de Buenos Aires muy conocidos que ya empezaron a dar sus cuentas como para conectarse y buscar la parte económica. Me parece patético querer facturar en medio de lo que estamos pasando, no es el momento. Si la gente me ha dado de comer 25 años, yo no le puedo sacar un centavo por hacer dos o tres cosas en mi casa, que además me divierto con ellos y la paso bien. Yo no busco ninguna parte económica. Es agradecimiento a todo lo que me ha dado la gente desde hace 25 años. Yo vivo del teatro, del café concert y de eventos, y me parece que este no es un momento para estar facturando. Lo hago porque estamos con este proceso. A futuro, si dentro de un año tengo que hacerlo de otra manera, lo haré, pero facturar a tres días de una cuarentena me parece que no es lo que se merece, al menos la gente de Rosario.

—¿Cómo ves el futuro de esta iniciativa en la ciudad?

—Por lo que estuve viendo, después de lo del martes, varios pusieron que harán una transmisión. Pero el primero y el de la idea fui yo porque me pareció algo bueno. Vi que era algo que estaban haciendo comediantes en Estados Unidos, pero el creador y la idea fue mía. Después si lo hacen todos, está bien que cada uno lo haga con su gente. Pero no es lo mismo un actor que está en la casa y transmite. Yo me preparé, me afeité, me maquillé, todo como para un escenario, porque yo soy un actor, no soy una mujer.

—¿Cuáles fueron los mensajes que más te impactaron?

—Que me digan gracias por sacarme una sonrisa con tanta tristeza me shockeó. Yo también estoy preocupado porque soy un paciente de riesgo, tengo asma crónico y soy diabético. Al principio fui uno de los que dijeron no generemos pánico, pero hoy veo que somos uno de los países más controlados y somos uno de los que menos casos de coronavirus tenemos. Trato de inculcar constantemente la idea de cuidarnos. Por eso subí el hashtag #YoMeQuedoEnCasa y todo lo que sea para concientizar. Mi idea es que si son 15 días, que sean 15 días y que después se normalice dentro de lo que podamos. No digo que todo vaya a ser normal porque creo que a partir de esto uno va a tener una conciencia diferente. Pero esto es grave. A nuestros abuelos los mandaron a la guerra, a nosotros nos piden que nos quedemos en casa mirando Netflix y tomando mates. Si no lo hacemos somos egoístas o es ignorancia.

—¿Tuviste gente conectada de otros lugares, además de Rosario?

—Me llamó la atención que había gente de todo el país que nunca la tengo. Había gente de Córdoba, de Corrientes, Río Negro, todos agradeciendo. Mi público es de Rosario, Santa Fe o Paraná que voy bastante, o de Buenos Aires. Pero también había gente de Chile, Canadá, Italia, España y eso me gustó por lo que genera una conexión en vivo. Por eso quiero plantearlo cada vez más producido. Pienso poner más producción para que la imagen sea más profesional y voy a generar una presentación. En casi 500 mensajes vi que la gente necesita reírse. A veces no me doy cuenta de lo que generé a lo largo de estos 25 años. Yo lo hago por instinto y porque amo lo que hago y lo elegí.

—¿Cómo se maneja el humor en estas circunstancias?

—Yo hice humor político o lo que sea, pero con un límite lógico dentro del momento. Por ejemplo, el fin de semana pasado puse "La cumbia del coronavirus", me reí, dije que nos merecemos lo peor porque el mundo se estaba cayendo y nosotros hacemos una cumbia. Ahora, el domingo, cuando el presidente, y eso que no estoy a favor de este presidente pero lo respeto por lo que está haciendo, cuando el presidente te da una norma, el chiste quedó de lado. No puedo hacer el mismo chiste que hice el día anterior que teníamos 20 casos. Le pongo todo el humor negro, el cinismo, porque me encanta, pero yo se cómo llevarlo a que se entienda que es grave. Tampoco puedo vivir en una nube de una persona frívola o hueca porque no lo soy. Soy una persona que está las 24 horas informada. La gente que me conoce, o me empieza a seguir, sabe que le pongo humor y me río de todo, de lo bueno y lo malo, pero también soy lógico.Todo tiene un límite, porque hay gente que está muriendo o que no está bien.