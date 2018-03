La voz de una feminista convencida

Alicia Vikander es una feminista convencida, una voz potente en la denuncia de las prácticas habituales de discriminación en el mundo del cine. En su país, Suecia, fue una de las promotoras de un manifiesto denunciando la situación de la mujer en el sector teatral y audiovisual locales, que causó una profunda conmoción y que obligó a manifestarse al mismísimo gobierno. Mientras tanto, la actriz tampoco se conforma con esperar a que le lleguen las ofertas, y montó junto a su representante una productora, Vikarious Productions, para sacar adelante sus propios proyectos. El primero de ellos fue la película "Euphoria", en la cual ella misma actúa y comparte cartel con Eva Green y Charlotte Rampling.

"En mi productora estoy buscando mujeres que necesiten mi ayuda", dijo la actriz. "El cine aún parece un club de hombres", disparó. "Deberíamos preocuparnos en quién es él o la mejor para un puesto, y no como aún ocurre ahora, que se prioriza a lo hombres. Soy feminista y me siento parte de este cambio. Hay apetito por nuevas historias, por otros ángulos. Debemos escuchar esa petición", afirmó. Vikander además tiene la intención de dirigir cine. "Este año estoy muy ocupada, pero ese es un proceso natural dentro de mí. Dirigir es uno de los trabajos más difíciles, es una combinación de historia con una habilidad para comunicarse con actores y habilidades técnicas. Siempre me fijo en lo que hacen durante el rodaje. Estoy aprendiendo. Si tengo la oportunidad y encuentro la historia adecuada para mí, entonces veremos", comentó.