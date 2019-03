"La voz de la mujer hoy se oye más que nunca"

"Todo es política, mija", asegura Teresa Parodi detrás del teléfono. La cantautora popular y ex Ministra de Cultura de La Nación es una de las artistas más representativas de la Argentina y Latinoamérica y llegará a Rosario para celebrar el Día de la Mujer que Lucha, el próximo viernes 8 de marzo, a las 21, en Distrito 7 (Ovidio Lagos 790).

En esta oportunidad, la artista correntina dará un show junto a Ernesto Snajer con canciones de su último disco "Todo lo que tengo" y de su extenso repertorio. Además, compartirá la noche con la trovadora cubana Yaima Orozco del colectivo santaclareño La Tronuntivitis.

La carrera de Parodi tiene como punto de partida el Premio Consagración del Festival Nacional de Folklore de Cosquín en 1984. Desde ese momento ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Konex de Platino al mejor autor-compositor de la década del "90 (1995), con el Camín de Oro a la Trayectoria (1999, Festival Nacional de Cosquín), con el Premio del Fondo Nacional de las Artes (1999) y con el Gran Premio Nacional de las Artes y Ciencias (2011). Desde la creación de su primer éxito Pedro Canoero, hasta la fecha, ha compuesto más de quinientas obras que recrean la sabiduría e identidad de su pueblo y su paisaje, canciones que fueron cantadas por las voces más importantes de América e incluidas en sus treinta discos editados.

Antes del show, la artista que cantó junto a Astor Piazzolla y Mercedes Sosa, dialogó en exclusiva con Escenario sobre la era del feminismo, resaltó la importancia del cupo femenino en los festivales y aseguró que volvería a tener un cargo político.

—Venís a Rosario a celebrar el día de la mujer que lucha, nada menos. ¿Cómo va a ser este show?

—Voy a presentarme con Ernesto Snajer. Voy a tocar un repertorio de canciones del último disco "Todo lo que tengo" y de todos mis discos anteriores. Va a sonar distinto, ya que vamos a esta Najer y yo, a dos guitarras con efectos, sin percusión.

—En medio de la era de la mujer, que está ganando tantas batallas, ¿creés que se avanzó en algo?

—Creo que se avanzó en cuanto a la reivindicación de la mujer. La mujer viene batallando para obtener su lugar a lo largo de la historia, y en los últimos años ha tenido logros importantísimos y hasta revolucionarios en el mundo entero. Más allá de si los reclamos han tenido éxito o no, hoy la voz de la mujer se oye como nunca.

—¿Te considerás feminista?

—Nunca me definí de esa manera, pero soy parte de esa lucha, incluso desde mi lugar de cantora popular. No es una cuestión de términos.

—¿Cuál es el rol de la música en esta lucha? Hay letras muy machistas en el reggaetón, por ejemplo...

—La lucha se debe hacer desde todos lados. En este momento se está exigiendo que haya más cupo femenino en los festivales ya que hay grandes talentos. En cuanto a las letras, hay muchas formas musicales que tienen como característica al machismo, pero eso es cultural, no sucede sólo en el reggaetón, y es una batalla que estamos librando. Por eso es muy importante la participación activa de la mujer: la mujer autora, intérprete y productora.

—¿Cómo es tu relación con la trovadora cubana Yaima Orozco del colectivo santaclareño La Tronuntivitis? ¿Se conocían?

—Conozco lo que hace, pero nunca nos cruzamos personalmente. Así que estoy muy contenta que los organizadores nos hayan juntado para compartir este show.

—¿Estás alejada de la política?

—Todo es política, mija. Cumplí una función en un momento determinado, para mí fue un honor que la presidenta Cristina Kirchner me convoque para que abra el primer ministerio de cultura que existía en Argentina. Fue fascinante convertir la secretaría en ministerio. Lo hice durante un año y 8 meses y dejé todo armado para que siga funcionando. Después cobró un destino completamente distinto, incluso hoy volvió a ser secretaría.

—¿Volverías a ocupar un puesto?

—Soy autora, cantora y compositora y trabajo de eso. Siempre me gustó la gestión, pero no, no lo haría de nuevo. Ahora quiero volver a los escenarios, como estoy desde hace 3 años y trabajar en los lugares que quiero.

—¿La crisis económica influye en la escena cultural argentina?

—La movida cultural es inmensa. Todos los pueblos que pasan por situaciones críticas, como está pasando el nuestro, se resisten y se sostienen en la cultura. Los circuitos populares que han creado nuestros artistas, está vivos, más allá de que haya un Estado que los mire o no. Incluso, más allá de si hay un mercado que los mire o no. Y ahora están más vivos porque están haciendo un gran esfuerzo por mantener los espacios culturales. Es un deber de todos nosotros mantener viva la cultura.