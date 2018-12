"La voz argentina", un éxito que va camino a convertirse en clásico

Y una noche Braulio ganó. En medio de la algarabía y la felicidad de unos y la lógica tristeza de los que no vencieron, Braulio Assanelli ganó el domingo por la noche el certamen de "La voz argentina". Por decisión del público, el intérprete uruguayo se coronó en el envío de Telefe que se convirtió en un suceso de la pantalla chica.

El ganador se llevó un premio de $ 500.000, mientras que el segundo lugar lo ocupó Lucas Belbruno ($250 mil pesos), relegando a un tercer escalón a Amorina Alday (150 mil) y el cuarto puesto a Juliana Gallipoliti (100 mil).

"La voz argentina" fue, según información suministrada por Telefe, "el programa éxito de la tv argentina". Y lo sustenta en la gran audiencia que siguió el envío diariamente. En principio, en el capítulo final logró 13.2 puntos de rating y fue lo más visto del día, pero el ciclo logró un alto rendimiento en la pantalla desde su lanzamiento.

El 1º de octubre de este año arrancó la nueva edición de este exitoso formato y ya se veía que sería un éxito. Sumó 15.6 puntos de rating y de ahí no paró más. Su pico en las mediciones fue el pasado 6 de noviembre, cuando midió 20.2 puntos, mientras que su cosecha más baja fue el 14 de diciembre, con 11.8 puntos de rating. En total, en sus 52 emisiones, promedió un total de 16.9 puntos de rating, lo suficiente como para seguir saboreando las mieles de este buen momento.

En el cierre de la gran final del domingo, Marley confirmó que habrá "La voz argentina 2019". Es por eso que muy pronto se lanzará la convocatoria en busca de nuevos participantes, y todo parece indicar que este formato seguirá rindiendo en la pantalla chica.

Este reality musical contó con la conducción del ya citado Alejandro "Marley" Wiebe y la participación especial de cuatro destacadas figuras de la música internacional como coaches. Son los casos de Ricardo Montaner (que fue el que más festejó dado que él fue el formador del ganador), Soledad Pastorutti, Axel y Tini Stoessel.

Luego de haber atravesado un largo camino, que comenzó con un casting a más de 15.000 personas a lo largo y ancho del país, hubo 170 talentosos participantes los que formaron parte de las "audiciones ciegas".

De ese grupo, sólo 80 lograron pasar a "las batallas", mientras que 40 pudieron desplegar todo su talento en los "knockouts", de los cuales 32 avanzaron a los "playoffs". En esta última y decisiva etapa de los shows en vivo, Braulio logró imponerse gracias a su buena voz pero también a su genuina interpretación y su carisma, elementales para persuadir el voto del público.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Montaner manifestó sus sensaciones tras la finalización del exitoso ciclo de Telefe: "Fue un día raro, porque además de terminar el programa, termina mi estadía en Argentina. Es tener sentimientos encontrados, no sé si festejar o ponerme a llorar porque nos vamos. Tuvimos cuatro intensos meses trabajando y me llevo mucha experiencia vivida".

"Sentí una emoción inmensa al escuchar que Braulio había ganado. Yo me acuerdo cuando él eligió venir a trabajar conmigo, el día que decidió que yo fuera su coach, me emocionó mucho también y fueron sensaciones parecidas. Lo festejé mucho y le di gracias a Dios porque me trajo hasta aquí y pudimos ganar", destacó.

En declaraciones al portal, adelantó que: "Cuando me toque ir a Uruguay lo voy a llevar a cantar conmigo y seguro que en algún show cuando venga aquí a la Argentina". Eso sí, no pudo precisar si integrará el jurado del reality en 2019, aunque abrió una luz de esperanza: "No sé si el año que viene estaré en el programa, no se ha dicho nada aún. Pero siempre estaré disponible y con ganas de venir".

Montaner salió al aire ayer en "Cortá por Lozano", de Telefe, conducido por Verónica Lozano, y explicó los motivos del suceso del reality: "Yo creo que de las cosas más exitosas que logró la producción fue la combinación. La combinación entre Marley y nosotros cuatro. Y por supuesto con toda la letra que nos daban los que sabían de producción, creo que logramos algo muy lindo para la gente".

A pesar de ganar el premio mayor, Braulio cosechó también algunas voces en su contra, incluso en las redes sociales, que ironizaron injustamente por el tema de que "La voz argentina" la conquistó un cantante uruguayo. "Siento orgullo y agradecimiento. Sé que hubo mucha gente de Uruguay que votó y está bueno porque se eliminan las fronteras, es como un aprendizaje", dijo el cantante en la emisión del domingo, todavía emocionado por la obtención del premio. Lo cierto es que "La voz argentina" coronó un año brillante y va camino a convertirse en un clásico de la pantalla chica.