La vida de Wanda Nara generó un escándalo hasta en una cárcel con un ex novio

Los amores de Wanda siguen generando capítulos en su historia de vida, en la que la ficción y la realidad se diluyen en un argumento por momentos desopilante. A tal punto que ahora la película de la mayor de las hermanas Nara también llegó a la cárcel. Como si todo lo que sucede con su libertad no fuera suficiente. Es que entre la separación mediática y controvertida del futbolista Mauro Icardi y su supuesto romance con el cantante de cumbia L-Gante, irrumpió en escena un ex novio que está preso . Quien desde el penal este martes se convirtió en protagonista porque estaba dando una entrevista en el programa Intrusos y fue interrumpido de manera intempestiva por las autoridades carcelarias, lo que generó un momento de mucha tensión en vivo durante el ciclo de América TV.

Dio algunos detalles sobre la época en la que fue novio de Wanda Nara cuando ella daba sus primeros pasos como mediática, aquella que se forjó en base a la su declamada virginidad, tras la aparición con el calzoncillo de Diego Maradona y los conflictos como parte de un elenco de Jorge Corona.

En una especie de "vivo de Instagram", Cacciamani contó algunas historias con pormenorizados detalles que le dieron certidumbre a su relato, durante el cual ofreció muchas precisiones de tiempo y espacios.

El interés por Cacciamani se despertó luego de que la propia Wanda aludiera a que tuvo un novio que estaba preso condenado a cadena perpetua, y de allí la búsqueda de los medios. Por eso Intrusos se contactó con él para hacer una nota en vivo, y cuando estaban en eso sucedió lo peor.

El hombre hablaba con marcado entusiasmo cuando fue sorprendido por un grupo de personas del servicio penitenciario que lo "agarraron de la solapa" le sacaron el celular que estaba usando para "dar el móvil" y se lo llevaron de inmediato rumbo a otro lugar.

Frente a la enorme sorpresa de Florencia de la V y todos los integrantes del panel, la nota se terminó pero la tensión no desapareció del estudio. Más bien todo lo contrario, pues nadie podía explicar a ciencia cierta qué había sucedido al otro lado de la imagen.

Wanda y su ex novio preso

Wanda Nara contó durante una nota: “Me pasó que me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida. Y no sé decir que no, a todas les dije que sí y después, bueno, en ese lapso suspendía todo y me volaba. Hay uno que está preso y me pidió casamiento, tiene perpetua”. De esta forma la polémica empresaria le abría la puerta a otra parte de su historia. Y los medios de comunicación rápidamente entraron a esa parte de la historia.

Así, tras el inicio controvertido de Wanda Nara con el calzoncillo de Maradona, polémicas de todo tipo, el traumático matrimonio con el futbolista Maxi López, idéntica situación con su ex actual pareja Mauro Icardi, y su polémico romance supuesto con L-Gante, ahora llegó el ex novio preso: Rodrigo Cacciamani. Un muchacho que continúa en la cárcel y desde donde compartió videos y entrevistas con los que contó la historia que tuvo con la mediática hace 18 años.

“Sí, es verdad lo de Wanda, me están preguntando a full después de que ella declaró que tiene un ex novio que está preso con perpetua. Así que acá vengo a responder, seguro me expongo, pero voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar”, comenzó expresando el joven. Y confirmó lo que había contado la mayor de las Nara: “No lo charlé nunca porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla. Pero ya que ella expuso esto, quedé expuesto yo”.

También Cacciamani contó el motivo de su condena: “Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo, el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente, hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento es por lo que yo quedo condenado. Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo. No fue así, ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba, veníamos de robar una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro”.

“Cuando veníamos de ahí, nos cruzamos con el robo al banco y en inmediaciones de ahí nos separamos. El auto donde yo venía, dobla para la izquierda, y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encuentra con un operativo y ahí se produce el enfrentamiento, en el que pierde la vida un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Queda solo una persona detenida. No estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía. En el homicidio, quedamos toda la banda, más allá de que algunos no hayan participado, cumplimos condena. Y por el robo al banco, estuve investigado un año y medio, y quedé libre, no se me imputó. Estuve dos años y medio prófugo”, resumió.

No obstante, aclaró que se encuentra en régimen abierto dentro de la cárcel y detalló sobre su situación carcelaria: "es la última etapa de la condena y al que no todos llegan. Tiene la gracia de que el juez le reconozca el buen trabajo que hizo en toda su condena para ser reinsertado en sociedad y depende de conducta, de trabajo, de formación laboral, de formación educativa y de un buen informe psicológico que uno tiene que pasar todo para que la jueza tome la decisión de si estás apto para la sociedad o no".